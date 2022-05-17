阿曼新增中東呼吸綜合症個案　港衞生防護中心密切監察

衞生防護中心今日(17日)表示，正密切監察世界衞生組織上月28日接獲的一宗新增中東呼吸綜合症個案。個案涉及一名34歲男病人，他曾於其家庭農場接觸單峰駱駝和其他動物，上月24日入院，翌日轉送深切治療部接受進一步治療，目前情況危殆。

中心指，根據最新資料，世衞至今接獲通報2,591宗中東呼吸綜合症個案，當中894人死亡，中心發言人指會繼續與世衞及相關衞生當局密切聯繫。發言人又稱，中東國家尤其是沙特阿拉伯，持續呈報中東呼吸綜合症個案，外遊人士應避免到有駱駝的農場、農莊或市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝、雀鳥或家禽。

有呈報個案曾接觸確診者

發言人提到，在中東地區呈報的中東呼吸綜合症個案中，大部分病人均曾接觸駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診的病人。發言人並補充，中東呼吸綜合症冠狀病毒會透過受感染動物的鼻及眼分泌、糞便，甚或奶及尿液傳播，亦可存在於受感染動物的生內臟及生肉之中。因此，保持良好衞生及避免直接接觸以上風險因素，是最好的預防措施。

在衞生防護中心接獲呈報的中東呼吸綜合症懷疑個案中，不時涉及曾在中東地區接觸駱駝的病人。中心強烈建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。這些均屬感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的已知風險因素。