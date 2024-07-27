阿根廷球迷會取消巴士巡遊 稱警多方面顧慮 提及「國際風波」

「香港阿根廷足球球迷會」周五（26日）於fb發文，稱球迷會管理團隊同日與警方開會，警方派出「16名來自不同部門的警員出席」。會方稱管理層已盡力解釋安排，但警方仍然有多方面顧慮，例如參加者人數、身份及真實意圖，以至阿根廷國家隊目前在國際上引起的風波等。故此會方相信，巴士巡遊獲批不反對通知書機會甚微，「是次巴士巡遊慶祝活動遺憾地宣布取消」。

相信獲批不反對通知書機會甚微 改為慶功晚宴

帖文指出，阿根廷足球隊3年內四度奪冠，「我們深信作為阿根廷球迷，絕對有權為愛隊出色嘅（的）表現歡呼慶祝」，原定於巡遊後舉行的慶功晚宴，將取代巴士巡遊，並更名為「阿根廷奪冠慶祝活動暨本會周年晚宴」，事前已預備好的紀念品將於晚宴派發。已付費並決定不會參加晚宴的朋友會安排退款。

球迷會於本月18日公布計劃在8月3日晚上7點至9點舉行巴士巡遊。當時會方稱上車位置及巡遊路線待定，但必經彌敦道，費用每人100至150元不等，並指人數上限分別為上層55人、下層20人，翌日（19日）球迷會發文稱留意到巡遊得到很多球迷支持，同時亦有一部份人反感，強調活動已同警方溝通並確保不觸犯法律，又指熱愛自己喜歡的球隊同國家，同自身本身的國籍無關，「等於有啲香港人鐘意日本或韓國一樣，只係我地鐘意果個地方叫阿根廷；我地夠膽大叫我愛阿根廷，但同時唔代表我地唔愛香港」。

