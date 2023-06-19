阿棍屋財政見底暫停診所服務　籲捐款盼3月後重開　

成立8年的動物救援組織阿棍屋告急，發帖形容「來到最嚴峻的時刻」，因營運經費見底，阿棍屋已暫停阿棍屋善行動物診所的大部份動物醫療服務，而阿棍屋兩座動物收容中心亦面臨危機，現正照顧100隻動物的馬鞍崗動物拯救中心將於下月開始面臨加租，當中有近80隻需要特別照顧及處方糧食的長期病患與年老犬隻，錦田新拯救動物中心因拯救個案增加，收容逾150隻動物，職員要通宵工作照顧，涉及水電、糧食等開支亦不少，加重阿棍屋財政負擔。

近一年捐款急跌

阿棍屋指，阿棍屋接收的捐款在近一年急速下滑，在苦苦支撐一段時間後，需要調動資源守住最後照顧動物的工作，並指阿棍屋善行動物診所一直「零收費」，盡力醫治送到來診所的受傷流浪動物，但藥物、租金及職員薪金等所費不菲，捐款大幅減少下，為了守住正接受拯救服務的250多隻動物，必須作出停運診所大部分服務的艱難決定，

阿棍屋成立至今已拯救逾700隻動物，全賴善心人士同行，發文告急，期盼籌得捐款，多少無拘，讓阿棍屋渡過低潮，目標在3個月後重啟阿棍屋善行診所的服務，同時保持照顧現有動物。阿棍屋亦同時計劃讓阿棍屋善行動物診所轉型，做到收支平衡，期望可支撐兩間拯救動物中心，做好收容與領養的旋轉門工作。