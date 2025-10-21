阿聯酋航空貨機 降落後滑出跑道 撞巡邏車墮海 兩機場員工亡

赤鱲角香港國際機場昨晨發生啟用以來首宗飛機衝落海意外。一架由阿聯酋杜拜來港的無載貨貨機，在北跑道降落後疑失控衝出跑道墮海，期間將一輛機場保安公司巡邏車撞落海，車上兩人最終不治，4名機組人員則無大礙送院治理。民航處表示，指揮塔事前有給予正確降落指示，期間未有接獲機師求助，機管局就指被撞的巡邏車，當時在距離跑道一段安全距離的正常位置執勤。有專家形容意外罕見，要等待分析俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀數據才能了解事故成因。攝影：鍾式明 一架從阿聯酋杜拜阿勒馬克圖姆國際機場出發來港、航班編號EK9788/UAE9788的波音744貨機，昨凌晨3時53分在香港國際機場北跑道降落後，懷疑突然失控向左衝出跑道，並衝爛鐵絲網墮海。期間，一架跑道圍欄外執勤的機場保安公司巡邏車，被貨機連人帶車撞落海，消防員接報到場在一帶陸地及海面搜索約40分鐘後，確定車輛墮海位置和找到被困的兩名職員，其中30歲男乘客當場證實不治，41歲男司機則昏迷送院搶救，最終不治。至於貨機上的4名機組人員，事後站在打開的機艙門旁待救，隨後由消防員用逃生滑梯協助救出並送院治理。

民航處：沒有收過機師求助 民航處總航空交通管制主任(技術及發展)容榮樂表示，貨機降落前機師與民航處指揮塔有透過無線電聯絡，指揮塔當時給予正確指示要求在北跑道07L降落，過程沒有收過機師求助。飛機降落後滑行至跑道中間時突然轉左偏離跑道，飛機墮海後指揮塔曾嘗試呼叫機師惟對方無回覆。 機管局機場運行執行總監姚兆聰強調，滑行道是一條有固定標示指示飛機降落後滑行的直路，「正常飛機點都唔會轉出去海嗰邊」，事發時兩名分別任職7年及12年的機場保安人員，正按既定工作程序於指定觀察點站崗。他強調，巡邏車當時位處正常位置、與跑道有一定安全距離，而巡邏車在非巡邏時間就會泊在跑道近中間點，以便跑道兩端有意外時趕往。

墮海貨機斷開兩截 機尾浸水中 涉事貨機意外後，機頭擱在北跑道北面的防波堤，斷開兩截的機身中尾段浸在水裡，消防蛙人昨下午落水打撈飛機黑盒。民航意外調查機構調查小組發言人稱，小組正收集數據和資訊，並確定需要進一步調查範圍和跟進調查方向，以查出意外經過和成因，避免同類事件再次發生。運輸及物流局長陳美寶指，機管局會在搜證完畢後，視乎天氣等情況盡快打撈和緊急檢查、維修北跑道，爭取本周內重新投入服務。 阿聯酋航空：貨機向土耳其公司租用 阿聯酋航空發言人回覆查詢確認，涉事波音744貨機TC-ACF是向土耳其公司ACT Airlines「濕租」(wet lease)並由其營運，當時沒有載貨，機上4名機組人員已確認安全及接受醫療護理。阿聯酋航空對兩名機場地面工作人員離世深感難過，並對其親屬及同事致以深切慰問；機管局亦對機場員工離世深表哀痛，將盡一切能力支援死者家屬。資料顯示，「濕租」是一種由一間航空公司向擁有飛機的航空公司，承租飛機、整套機組人員、維修和保險等的全包租賃模式。至於涉事飛機有32年機齡，於1993年啟航，當時為註冊編號JA8962的日本航空公司全日空客機，曾連續多年以動畫比卡超塗裝飛行，其後經歷多家航空公司營運，至2011年改裝成貨機。



專家：相信機師並非不熟悉北跑道 香港工程師學會航空分部副主席詹永年稱，要找到在機尾的兩個「黑盒」並分析數據才能了解成因，又形容今次事故十分罕見，應該是香港首次發生飛機撞到地勤車輛意外。他指，涉事貨機已正確降落到北跑道上，相信機師並非不熟悉北跑道。香港民用航空事業職工總會主席李永富表示，涉事北跑道均符合最新的長度和闊度要求，事件與跑道設計無關，又稱飛機是滑行期間突然轉向，料事件與天氣因素無關，而飛機降落後可能涉及很多機械因素，這有待調查組織「逐樣查」。至於受波及的巡邏車，李永富指他們主要負責巡邏跑道外圍有沒有其他外來物，以及在跑道發生突發事件時可用最快時間趕抵支援，強調位置與跑道有一大段距離。 受事件影響，本港有5班抵港及1班離港航班延遲約5至15分鐘，北跑道暫時關閉，期間中跑道和南跑道會如常運作，逾1,000班航機升降不受影響。今次意外是赤鱲角香港國際機場啟用以來，首宗飛機衝落海意外，過去亦鮮有發生航空事故。最嚴重的是1999年颱風襲港期間，一架中華航空客機降落期間失事翻轉起火，釀成3死208傷；2010年國泰航空一架空中巴士A330客機因引擎故障緊急降落，期間幾乎以正常的兩倍降落速度著陸，最終8個輪胎有6個泄氣及一度起火，8名乘客逃生期間受傷。