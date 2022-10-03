限定工藝坊享受山頂秋日悠 會員專享獨家購物優惠

告別悶熱天氣，迎來秋天氣息。恒隆地產旗下山頂廣場由即日至10月30日期間，逢星期六、日及公眾假期舉行「山頂．秋日悠」活動，呈獻9項別具特色、富有文藝玩味的體驗工作坊，為秋日添上截然不同的玩藝色彩！

不少人喜歡親手製作手工藝品送禮，山頂廣場特別準備了各式手作工藝坊，包括製作土耳其馬賽克蠟燭燈、俄羅斯刺繡戳戳畫、個人化香薰蠟燭星球燈等。工作坊當天，hello會員只需於場內即日以電子貨幣消費滿$500，即可換領「山頂．秋日悠—慢活．療癒」工作坊體驗名額1個；以電子貨幣消費滿$900，即可換領工作坊體驗名額2個。

除了以上6個「慢活．療癒」工作坊外，hello會員憑指定積分，更可換領限定體驗工作坊預留證，3個限定體驗工作坊包括：Team Green心意音樂盒工作坊、Sweaty Betty戶外瑜伽及體能工作坊和Wooderful Life木製音樂盒工作坊。

喜歡打卡的朋友亦不要錯過最新的打卡秘境「GO Museum光影藝術館」，體驗 Cyber X 2.0元宇宙主題！Cyber X 2.0主題由場館與本地藝術家共同創作，場館內的7個光影藝術裝置配合強勁音響，帶來張力爆棚的視覺及聽覺體驗。

hello會員由即日起至12月31日，每周均可在山頂廣場賓客服務台免費換領$600購物及餐飲電子優惠券。於活動期間，新登記成為hello會員的顧客首次於恒隆商場手機應用程式成功登記合資格交易，更可獲得$25商戶電子券及500hello積分。另外，由即日起至11月30日，會員憑指定hello積分更可換領新巴15或X15路線巴士來回車票。