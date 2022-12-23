限非港人打二價復必泰 私營醫療或引入新冠疫苗

港人現時只可以透過政府的接種計劃打新冠疫苗，私營市場日後有望「分一杯羹」。政府表示據了解，復必泰和科興疫苗的藥廠正積極爭取，盡快向私營市場供應新冠疫苗。由於新冠疫苗已經在港註冊，政府的疫苗保障基金將不適用於私營市場接種者。另外，有鑑兒童及幼兒配方和二價疫苗供應緊張，未曾接種或預約的非香港居民今日起，將只能選擇復必泰原始或科興疫苗。

政府日前批准復必泰原始株疫苗、二價疫苗和科興疫苗，根據《藥劑業及毒藥規例》註冊為香港藥劑製品，藥廠可向私營醫護人員銷售和供應有關疫苗。私營醫護人員為市民接種時，必須參考疫苗的註冊詳情和標籤使用指引，並考慮接種者的健康和個人狀況、任何有關當局發出的建議等因素。