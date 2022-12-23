限非港人打二價復必泰 私營醫療或引入新冠疫苗

港人現時只可以透過政府的接種計劃打新冠疫苗，私營市場日後有望「分一杯羹」。政府表示據了解，復必泰和科興疫苗的藥廠正積極爭取，盡快向私營市場供應新冠疫苗。由於新冠疫苗已經在港註冊，政府的疫苗保障基金將不適用於私營市場接種者。另外，有鑑兒童及幼兒配方和二價疫苗供應緊張，未曾接種或預約的非香港居民今日起，將只能選擇復必泰原始或科興疫苗。
政府日前批准復必泰原始株疫苗、二價疫苗和科興疫苗，根據《藥劑業及毒藥規例》註冊為香港藥劑製品，藥廠可向私營醫護人員銷售和供應有關疫苗。私營醫護人員為市民接種時，必須參考疫苗的註冊詳情和標籤使用指引，並考慮接種者的健康和個人狀況、任何有關當局發出的建議等因素。
疫苗保障基金不保私營醫療
據政府了解，兩間藥廠正積極爭取盡快向私營市場供應有關疫苗。政府提醒，疫苗獲正式註冊代表已證實其安全有效，符合安全、效能及素質標準，因此現時政府為疫苗接種者提供額外保障的保障基金，並不會就私營市場使用疫苗時，引發的非預期嚴重異常事件作出賠償。當局又指，私營醫護人員為市民接種新冠疫苗時，亦要收集指定的個人資料，並透過「醫健通」系統向衛生署長申報。
政府：3款疫苗供應緊張
新一批約54萬劑復必泰二價疫苗昨運抵本港。不過，當局承認近月先後開打的復必泰二價疫苗、兒童及幼兒配方疫苗，需求和供應均較復必泰原始疫苗緊張，而補給存貨時間亦較長，兩款疫苗今日起優先免費提供予香港居民，以及已預約或曾在港接種過新冠疫苗的非香港居民。其餘非香港居民，今起只能選擇接種復必泰原始疫苗或科興疫苗，日後亦可在私家醫生、診所及醫院，自費接受非政府的新冠疫苗接種服務。