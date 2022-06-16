院外心臟停頓年輕患者發病僅4.2%可出院 及時急救存活率升十倍

突然心臟停頓若獲及時急救，猝死風險將大減！有研究發現，香港40歲以下的「院外心臟停頓(OHCA) 」患者，每兩日就有1.5個人發病，但僅4.2%能存活並出院，而整體OHCA患者發病後，出院存活率更只有2%，比率遠低於全球平均比率的8.8%。若在事故現場施行心肺復甦法(CPR)或自動體外除顫器(AED)，年輕患者的存活率將提高10倍。不過，研究團隊指，全港AED的數量僅5,000部是嚴重不足，亦沒有懂得CPR和AED人數統計，提醒須教育大眾留意個人心臟健康及警號，如胸口翳悶、頭暈、休息後仍氣促等，亦建議將急救知識納入中學和大學必修科。

遺傳性心律基金會與香港理工大學就「院外心臟停頓 」做研究，分析2017年12月至2020年期間22,014宗病例，其中98.2%(21,617宗)死亡；829宗屬40歲或以下病患，僅35宗(4.2%)能存活出院。理大康復治療科學系博士徐幻形容此病病發時「九死一生」。

徐幻指出，研究亦發現，若患者能及時獲施CPR，出院率會由1.6%升至9.2%，有5倍升幅；及時用AED急救，出院率大約是沒有用AED的10倍，由2.7%升至25%。但40歲或以下患者曾接受CPR或AED的比率，分別只有34%及6.8%，反映及時獲急救的患者並不多。

對於患者曾接受CPR或AED的比率偏低，心律會顧問急症科專科醫生蕭粵中認為，其中一個原因是全港僅約5,000部AED、數量不足，與日本的61萬部相比，差近120倍。此外，本港亦缺乏收集AED儀器資訊的平台，市民不知到儀器分布位置，擁有急救知識的人數亦不多。他建議，政府應在戶外、公眾場所、屋苑等地方安裝更多AED，並為全港AED儀器登記；將急救知識納入中學及大學必修科等。

院外心臟停頓的成因有很多，突發心律失常死亡綜合症(SADS)是其中一個可能。心律會呼籲市民多加留意心臟的預警訊號及了解家族病歷，若心臟不適、頭暈、休息過後氣促情況仍未有改善時，應盡快尋求心臟專科醫生協助。