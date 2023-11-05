院舍化身懷舊茶樓 讓長者重拾飲茶樂趣

不少長者因有吞嚥困難，導致營養不足、肌肉加速退化，家人不放心帶長者外出用膳，影響長者社交生活。煤氣公司聯同樂齡社企The Project Futurus舉辦「流動五感大茶樓™」活動，把院舍佈置成懷舊茶樓，義工更化身茶樓夥計，為長者提供新鮮正餐、碎餐及軟餐點心，讓長者重拾飲茶樂趣。

義工隊清早到達安老院舍，把活動室佈置成舊式茶樓的模樣，更準備了茶壺、茶杯、點心紙及點心車等，讓安老院的長者足不出戶便可到「酒樓」品茗。此外，煤氣公司的15名義工隊成員化身廚師、酒樓部長和侍應等，為長者備餐、下單、上菜。為了照顧有吞嚥困難的長者，義工特別即場製作點心造型的軟餐，既美味又安全，長者可大快朵頤。

