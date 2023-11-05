院舍化身懷舊茶樓 讓長者重拾飲茶樂趣

不少長者因有吞嚥困難，導致營養不足、肌肉加速退化，家人不放心帶長者外出用膳，影響長者社交生活。煤氣公司聯同樂齡社企The Project Futurus舉辦「流動五感大茶樓™」活動，把院舍佈置成懷舊茶樓，義工更化身茶樓夥計，為長者提供新鮮正餐、碎餐及軟餐點心，讓長者重拾飲茶樂趣。
義工隊清早到達安老院舍，把活動室佈置成舊式茶樓的模樣，更準備了茶壺、茶杯、點心紙及點心車等，讓安老院的長者足不出戶便可到「酒樓」品茗。此外，煤氣公司的15名義工隊成員化身廚師、酒樓部長和侍應等，為長者備餐、下單、上菜。為了照顧有吞嚥困難的長者，義工特別即場製作點心造型的軟餐，既美味又安全，長者可大快朵頤。
煤氣溫馨義工隊今年已到訪過三間安老院舍，舉行「流動五感大茶樓™」活動，合辦的社企The Project Futurus創辦人及行政總裁文慧妍表示，透過刺激長者五感，讓長者享受獨特的飲茶體驗，提升長者的食慾，也讓他們維持有尊嚴飲食。
煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示，是次活動為腦退化長者提供多元的感官刺激，也是一次輕鬆有趣的社交體驗。他續指，煤氣公司肩負社會責任，尤其關注長者身心靈健康，期望透過舉辦更多活動，讓老友記重溫昔日飲茶的開心回憶，感受飲食帶來的喜悅，並鼓勵大眾關懷長者，構建多元共融的社會。