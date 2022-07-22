院舍員工下周起每周做核酸 強制檢測公告將納更多地方

本港新冠肺炎疫情持續上升，事隔3個月再次突破四千大關，衛生防護中心指社區有相當多隱形傳播、暫未見回落趨勢，預告強制檢測公告將納入更多地點，盼市民留意和遵從公告做檢測。就持續有院舍錄得確診，所有員工下周三起要每周核酸檢測一次，訪客下月起也要持有48小時內的陰性核酸檢測證明，以及符合政府最新的「疫苗通行證」要求。

單日新增4,375宗確診，重回4月初的水平，輸入個案佔299宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前個案升勢雖未如今年2、3月般快，但疫情正緩慢上升，難料何時到達高峰，又不希望走勢如當局預計般「一直上升」。她指出，單日確診數字升勢較年初慢，與很多人已接種新冠疫苗或染疫有關，並引述世界衛生組織稱，若社區接種率高、部分人曾受感染便可能出現「混合免疫」。

院舍訪客要48小時內核酸陰性

張竹君又說，社區有相當多的隱形傳播，預告政府會把更多地點納入每日的強制檢測公告，希望市民留意和根據公告做檢測，又稱政策局會留意流動檢測站的使用情況。她指，大廈內傳播較「犀利」，故希望藉此及早發現個案。

元朗博愛醫院賽馬會護理安老院新增兩宗個案，院內有密切接觸者需要檢疫。連日都有院舍錄得個案，社會福利署考慮到近日疫情反覆，要求所有院舍員工下周三(27日)開始，加密至每周須做一次核酸檢測，為方便員工會提供核酸檢測套裝供自行採樣，並由檢測承辦商上門派發和收回樣本。員工仍可選擇到流動檢測站採樣，而每日上班前快速測試安排維持不變。另外，所有訪客下月1日起要提供48小時有效核酸檢測陰性證明，下月28日起更要符合政府最新的「疫苗通行證」要求。

候任安老委員會主席：毋須強制長者打針

院舍確診數字隨社區染疫人數上升，張竹君指很多院友均不會離開院舍，唯一出入的員工也會回家和進入社區，有機會把病毒帶進院舍，又重申快速測試有局限，認為加密員工核酸檢測有好處和較穩妥。勞工及福利局長孫玉菡昨稱，提高院友接種率也很重要，包括讓更多合資格院友接種第三針，又希望能與院舍合作築好屏障，保護院舍長者和殘疾人士。候任安老事務委員會主席李國棟指，委員會未來重點是在安老院舍建立保護屏障，包括提升長者疫苗接種率，以及建議改善通風系統等，但不認為要強迫接種。

學校方面，昨有335間學校呈報414名師生確診。大埔香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校5A班和大圍順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園K3B班，因各有3名學生確診而要停課一周。昨再多3名介乎93至99歲的確診者離世，他們有長期病患史，第五波疫情累計9,235宗死亡個案。

盧寵茂：專家委員會將統一發布消息

另外，行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀昨在立法會衛生事務委員會特別會議上，指有兩名政府專家顧問撰文提倡「混合免疫」概念，向醫務衛生局長盧寵茂查問是否可行。盧寵茂回應稱，已在新任專家顧問委員會成員上任前，解釋抗疫政策不能單靠外國理論和做法，又稱舉行首次會議後會統一發布消息，盼公眾不會收到混亂的訊息。