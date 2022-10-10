院舍探訪｜多名議員促放寬　勞福局：有必要維持現有規定

本港新冠肺炎疫情放緩後，每日仍有零星院舍個案。多名立法會議員今日(10日)在一個委員會上，要求放寬院舍探訪安排，包括讓多於一名親屬同時探訪等。政府表示有必要維持現行防疫措施，重申原則是跟從衞生防護中心的指引。另外，3月至今共有30多間院舍的約250名院友，曾入住「逆向隔離院舍」。

今日(10日)有6間安老和殘疾院舍錄得7名院友確診，39名院友被列作密切接觸者。隨社區的社交距離措施放寬，多名立法會議員在福利事務委員會上，提出當局可否放寬院舍探訪安排。民建聯郭玲麗表示，有正輪候院舍宿位的長者反映暫時不想入院舍，因擔心入住後未能見家人，民建聯李世榮亦指，有長者因數年未能與家人見面影響身體狀況。選委界江玉歡同時提到，有院舍只容許一、兩人匆忙探訪，查詢政府是否就探訪有嚴謹指引。

勞工及福利局副局長何啟明表示，探訪者只需持有48小時內核酸檢測陰性結果和符合「疫苗通行證」要求，即可到院舍探訪，又稱同時探訪人數雖沒有硬性規定，但據衞生防護中心建議「人數少啲會好啲」。他強調，為確保安老院長者與病毒隔離，應維持現有防疫規定，包括事前核酸檢測要求。社會福利署助理署長關淑儀補充，購置的逾700個「流動負壓方艙」上月已送抵400多間院舍，供院舍迅速隔離染疫院友。

250名院友接受「逆向隔離」

社署今年3月推出院舍「逆向隔離」安排，關淑儀透露至今有30多間院舍共約250名院友，在院舍有院友確診或列為密切接觸者時，轉到「逆向隔離院舍」居住，一般為期7至14日。署方現安排兩間指定院舍約220個宿位作「逆向隔離」，「A4聯盟」林素蔚關注現有宿位是否足夠應付，關淑儀稱現有需求較以往低，相信宿位絕對足夠。

工聯會吳秋北建議當局使用閒置的社區隔離設施，用作院舍暫託中心。何啟明回應稱，一個較大房間或禮堂方便照顧員一次照籲多名長者，獨立房間形式的社區隔離設施不太合適。他又稱，院友檢疫中心今日入住人數為400多人，當局會留意檢疫中心和暫託中心使用情況。

楊永杰倡員工一日檢測3次

就每日都有院舍個案，「A4聯盟」楊永杰相信病毒均從社區帶入院舍，又指確診員工未必在早上發病，建議當局要求員工每個上班日做3次檢測，以監察員工身體狀況，同時提出會否強制員工佩戴保護力較高的KN95口罩，以及能否為每名長者或每間房增設一部空氣淨化機。何啟明回應時僅指，每名院友各配備一部空氣淨化機「好高難度」。