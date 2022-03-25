院舍爆疫｜倡由醫生替失認知院友決定打針　安老協會主席：爆疫屬緊急情況

第五波疫情在院舍大爆發，截至昨日累計過千間安老及殘疾院舍受波及，約半院友中招，造成3,500人死亡，政府目標下月底將院舍院友首針接種率推高至九成。據報政府正研究以法律手段推高缺乏認知能力的院友接種率，香港安老服務協會主席陳志育認為，可在兩名醫生替相關院友評估後，以病人利益福祉作為考慮，若認為適合打針便替其接種，家屬不能提出反對。他強調，院舍爆疫情況嚴重，屬於緊急情況，符合法例所指的要求。

目前政府替院舍提供外展接種，由醫生評估長者是否適合打針，在取得長者同意後便可替其接種；至於缺乏認知能力的院友，則由家屬決定。陳志育指，目前院舍內拒絕打針的長者大多都是這些缺乏認知力的院友，在家人反對下沒有接種疫苗。他指，以往有機制在列明在特殊情況下，可由兩名醫生進行評估後，按專業角度及以病人福祉為考慮，替院友決定打針。

陳志育：第五波是災難

根據《精神健康條例》第59ZF條，如註冊醫生認為由於情况緊急，以致該項治療是必須的和符合該精神上無行為能力的人的最佳利益，相關醫生可據此，毋須該精神上無行為能力的人或其監護人的同意而作該項治療。對於打針是否屬於情況緊急，陳志育指，第五波在院舍的情況是一個「災難」，反問若造成數千人死亡都不是災難，應如何定義今波疫情。