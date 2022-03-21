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2022-03-21 10:52:10

院舍爆疫｜承認防疫追不上疫情　羅致光：約半成院友未能打針

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勞工及福利局長羅致光。(資料圖片／林俊源攝)

勞工及福利局長羅致光。(資料圖片／林俊源攝)

第五波疫情院舍是重災區，政府專家顧問袁國勇昨狠斥安老及殘疾院舍是抗疫最弱一環，直言防疫進度追不上疫情，導致「眼白白看著5,000人性命斷送」。勞工及福利局長羅致光承認，院舍防疫抗疫追不上疫情是事實，但質疑袁國勇在第五波疫情期間沒有確實視察院舍情況。羅致光又提及，目前有約半成院友未打針，包括身體暫不適宜接種，認為外展接種計劃有助檢視院舍打針的實際情況，有效令更多院友接種。

羅致光於電台節目指，據他了解袁國勇在第五波疫情期間沒有到過安老院舍巡查，但提到袁於前年曾列出清單，建議院舍應如何加強防疫抗疫，包括使用用具和空氣轉換量等，認為幫忙很大，但承認院舍房疫抗疫的確追不上疫情。羅指，於今年1月重啟亞博館其中一個展館用作院友檢疫，至2月已經加開至5個展館，後來患者迫爆急症室，醫管局為加快病床流轉，將大量輕症轉送至亞博館，形容疫情下種種安排不斷變更，強調當局已盡量追趕。

政府專家顧問袁國勇早前到院舍替院友打針。(資料圖片／林俊源攝) 政府專家顧問袁國勇早前到院舍替院友打針。(資料圖片／林俊源攝)

55%院友已打針

至於院舍接種方面，羅致光於另一個節目補充指，至今約55%院友已打針、約40%曾受感染，餘下約5%未打針，部分因身體暫不適合接種，並非全數都是院友或家屬拒絕打針。他指外展接種計劃有助檢視院舍打針的實際情況，有效令更多院友接種。

近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝) 近日市面人流增加。(資料圖片／蘇文傑攝)
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