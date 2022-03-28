院舍爆疫｜擬提遺憾動議料下周一審議　狄志遠：表態失望並非問責

第五波疫情持續近三個月，院舍成為重災區，至今逾九成安老及殘疾院舍「中招」，大部分死亡個案均涉及院舍。新思維立法會社福界議員狄志遠指，將向立法會福利事務委員會提交「遺憾動議」，對勞工及福利局和社會福利署的抗疫表現表態感到失望，期望當局反思過失，預計下周一將開會審議。但他指，現時並非問責的時候，應準備好應對下一波疫情，強調動議並非要「添煩添亂」。

狄志遠於電台節目指，政府於院舍抗疫最大問題是缺乏協調，與院舍前線溝通欠奉，安排過於被動，形容是「搵都搵唔到你哋，搵到你哋又幫唔到手」。他又指，爆疫初期院舍缺乏防疫物資，向社署求助無門，需要自行向供應商高價買入物資。他提到，昨日仍收到求助，指醫院安排情況穩定、檢測仍呈陽性的長者返回院舍，質疑社署作為協調部門，在同時掌握醫院和院舍的情況下，應該妥善安排哪些長者應入住暫託中心、哪些可返回院舍。

冀邀「用家」參與工作小組

對於勞福局長羅致光周六稱會成立跨部門工作小組檢視院舍抗疫工作，狄志遠預計有關小組將檢視具體工作流程，以及硬件和軟件配套，為第六波作準備，而整體抗疫能力和院舍資源人手等問題，相信需要待下屆政府檢討。他期望，工作小組可邀請「用家」參與，即前線員工和院舍負責人，可確切反映業界面對的問題。