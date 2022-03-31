院舍爆疫｜暫託中心昨起可處方新冠口服藥　衛生署修指引准院友溝針

安老及殘疾院舍在第五波疫情淪陷，逾九成院舍、過半院友受感染，大部分死亡個案涉院友長者。社署早前更改流程，安老院舍可直接將確診長者送往暫託中心，但暫託中心早前並非可獲處方新冠口服藥的場所。醫管局表示，由昨日起確診輕症的安老院舍院友，毋須經急症室分流，可直接入住暫託中心，而中心內的醫生可為病人提供新冠口服藥物。

醫管局補充指，現時提供新冠口服藥物的設施包括公立醫院、社區治療設施、指定診所及安老院舍，亦會協助私家醫院、私家醫生及暫託中心提供有關藥物。

強烈建議第三針打復必泰

至於新冠疫苗院舍外展接種，早前只准院友接種科興疫苗，並正籌備提供上門打復必泰。衛生署周二(29日)更改指引，指到診醫生可根據臨床判斷，安排臨床合適並已打針的院友改打另一款疫苗，院友持由到診醫生或家庭醫生發出的醫生紙，可到社區接種中心改打疫苗，但當中須列明建議改打另一款疫苗的醫療原因。指引亦指，將打三針科興視為完成接種，並引述衛生署轄下聯合科學委員會早前強烈建議已打兩針的成人第三針打復必泰。

香港安老服務協會主席陳志育於電台節目指，政府已成立協調中心統籌院舍打針事宜，並會於下月15日前繼續推行接種計劃，為院友接種第二及第三針。他又預計，未來數個月將會有逾2,000名內地護理員來港照顧院友。