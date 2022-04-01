院舍爆疫｜暫託中心難儲存口服藥　醫管局：可深究如何改善

第五波疫情回落，至昨錄得逾7,600死，大部分為長者，社署現時管轄多間暫託中心，近日起開始直接從院舍接收輕症確診院友。醫管局昨指，暫託中心的駐場醫生可處方新冠口服藥，但需要向公立醫院傳真藥方索取藥物。醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，現時公院內醫生都是開出紙本處方，病人再憑此到藥房取藥，因此暫託中心採取類似方法，需要以傳真的形式將紙本處方傳至醫院。

負責營運啟德郵輪碼頭暫託中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡於電台節目指，暫託中心昨起營運接收約20名長者，大部分是由院舍直接送來，相信流程順暢後能接收更多病人。他指，場內有醫管局派出的護士，而其醫療集團亦派出醫生和護士，形容場內規格等同老人院。

梁國齡冀暫託中心可存口服藥

梁國齡指，駐場醫生評估病人情況後可處方新冠口服藥，並要透過傳真向公立醫院索取，大約需時半天至大半天，但認為延後問題不大，都能合時讓病人服藥。他指，會待日後運作順暢後與醫管局商討在暫託中心儲備藥物，毋須每次向醫院索取。