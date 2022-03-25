院舍爆疫｜認近日修改出院準則　醫管局：以往準則非硬指標

第五波疫情在院舍大爆發，至今累計過千間安老及殘疾院舍受波及，約半院友中招，造成逾3,600人死亡。醫管局據報早前會安排臨床情況好轉的院友，在毋須接收快速測試的情況下出院，並將其送返院舍，造成院內出現感染，其後局方修改出院準則，要求院舍病人於第7天檢測呈陰性才能出院。醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業承認，局方近日修改出院準則，但指以往準則並非硬指標，醫院會先與院舍了解是否適宜接收院友及於院內繼續隔離，若不合適都會留待第7天檢測陰性才送走。

李立業補充指，若公立醫院床位緊張，局方早前會安排不適合返回院舍的長者前往亞博館社區治療設施或長者暫託中心，直至檢測陰性才離開，局方亦會在有關設施提供外展醫療服務。他指，近日修改出院準則只為疏理出院情況，讓標準較「整齊」。

衛生署昨天再接獲1間安老院舍出現個案，涉及6名院友；第五波累計共有284間殘疾院舍及783間安老院舍出現個案，其中31間殘疾院舍於過去兩周出現個案，佔9.3%，包括553名院友及233名員工；另有52間安老院舍於過去兩周出現個案，佔6.5%，涉及972名院友及226名員工。第五波累計3.6萬名安老院舍院友及9,300名殘疾院舍院友受感染，佔48%及50%，並有3,685宗死亡個案涉及院友。