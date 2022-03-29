院舍爆疫｜贊同兩醫生「孭飛」決定替失認知院友打針　葉劉淑儀：政府仍覺強制很大困難

第五波疫情大爆發，安老及殘疾院舍成為重災區，在逾7,000宗死亡個案中不少為院友。行政會議成員林正財建議由醫生決定替缺乏認知能力的院友接種新冠疫苗，但特首林鄭月娥早前稱就以法律強制院友打針沒有進一步公布。行會成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀認為，政府至今仍覺得「強制」兩字很困難，而她贊同林正財的建議，並指若由兩名醫生共同決定可「分輕」責任，強調醫學界為市民利益著想毋須過於擔心「手尾」。

葉劉淑儀於電台節目指，去年底商界「好多人捐樓呀，捐Benz(平治)呀，我都捐咗隻錶呀」，政府在推動疫苗接種的態度卻「順其自然」，始終認為不應強制打針，鼓勵功夫亦做得不夠。她又形容「市民其實好易滿足」，若政府一早聯同超市替每名打針市民送出50元禮券，相信不少市民都會樂於接種疫苗。

應由醫生與家屬知情商討

葉劉淑儀指，政府「有些人」看不到危機，並指在澳洲、加拿大和英國等首當其衝的死者都是來自院舍，形容是「死亡陷阱」。她亦引述林正財建議，指英國會安排缺乏認知能力的病人，由醫生按病人最佳利益與家屬「知情商討 (informed discussion)」是否接種。她又指出，有本地醫生組織明言憂慮做法引伸的法律後果，但認為若由兩名醫生共同作出決定，能一同「孭飛」分擔責任，已經能保障醫生。