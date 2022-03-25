院舍爆疫｜醫療機構稱不難外展接種復必泰　安老協會主席：需求低

第五波疫情在院舍大爆發，截至昨日累計過千間安老及殘疾院舍受波及，約半院友中招，造成3,500人死亡，政府目標下月底將院舍院友首針接種率推高至九成。目前院舍外展接種只能打科興疫苗，社會福利署正研究外展打復必泰的可能性。有份參與院舍外展接種計劃的盈健醫療醫務總監鄺健鴻指，外展打復必泰的技術問題能處理，相信難度不大。香港安老服務協會主席陳志育則指，大部分願意打針的長者都選擇接種科興疫苗，認為院友對復必泰的需求不大。

鄺健鴻於電台節目指，按經驗之談認為在院舍打復必泰難度不大，但坦言在多個接種地點中，院舍已經是最高難度。他分享指，按目前替院友打科興的做法，會安排在手推車上準備好疫苗，再推到長者床邊替他們接種；若要打復必泰則需在院內另找地方稀釋疫苗。但他指，由於每瓶復必泰疫苗可稀釋成7支針，但院友接種人數未必是7的倍數，難免會構成浪費，因此需要考慮有關問題。

鄺健鴻：院友誤以為打完會死

鄺健鴻提及，不少院友都對復必泰有誤解，以為打完會很不舒服、會死，因此同需考慮需求問題。陳志育亦同意，肯打針的院友絕大部分都揀打科興，認為對復必泰的需求不大。他又指，目前絕大部分未打針的院友是剛康復，餘下拒絕打針的有約半成經游說後會回心轉意。他亦提到，社署初步發出文件，以了解院舍對復必泰的需求，並會盡量安排醫療團隊滿足需求。