院舍1確診7檢疫 染疫長期病患翁離世

本港新冠肺炎疫情持續，確診水平維持四千多宗。昨多一宗死亡個案，82歲老翁確診後曾到指定診所求醫，並獲處方抗病毒口服藥，其後因情況轉差入院，延至前日不治，醫管局暫未確定其離世的實際原因。另外，葵涌安老院舍葵芳居有一名院友確診，有7名院友需要檢疫。

單日確診個案有4,634宗，包括179宗輸入個案。醫管局公布多一名患者離世，本身有糖尿病、血壓高和脂肪肝的82歲老翁，上周一(7月25日)因頭痛和輕微咳嗽到普通科門診求診，其留下的深喉唾液樣本檢測呈陽性。兩日後他往指定診所求醫，因情況穩定、維生指數正常，獲醫生處方口服藥後回家休養。他上周五(7月29日)因再次發燒和咳嗽入院留醫，其後併發肝和腎衰竭，延至前日不治。

醫管局總行政經理關慧敏稱，現正跟進死者的臨床情況，目前未能確定其感染源頭和離世的實際原因。她又稱，死者生前沒有新冠疫苗接種紀錄。第五波疫情以來，本港累計9,260宗死亡個案。

