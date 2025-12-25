除夕倒數｜羅湖口岸延長服務至元旦凌晨2時　深圳灣口岸通宵服務

特區政府節慶安排跨部門工作小組公布，在除夕夜，羅湖口岸的旅客清關服務延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出；深圳灣口岸的旅客和客車清關服務改為通宵服務、24小時運作。
工作小組表示，在元旦日深圳灣口岸實施24小時通關期間，只有持許可證的跨境私家車可行走落馬洲/皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲/皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸。
工作小組又指，為配合深圳灣口岸在元旦日24小時通關的特別安排，專營巴士營辦商會於凌晨時段營運第NB2號和NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返元朗/天水圍和往返屯門的服務。另外，使用當晚通宵服務的港鐵東鐵線的旅客，在羅湖口岸關閉後，亦可在港鐵上水站乘搭特別開設的第N73號線短程巴士服務前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，換乘皇巴前往深圳。
發言人指落實特別通關安排，便利兩地居民雙向奔赴，有賴廣東省和深圳市的領導和相關部門的全力支持和配合，反映港深合作高效緊密。
特區政府會密切監察情況，有需要時作出迅速應變及靈活調配人手，確保口岸運作暢順。政府已為過關人流高峰期制定額外預案，並做好應對各種情況的準備及防控工作。
原文刊登於 香港電台