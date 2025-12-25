除夕倒數｜羅湖口岸延長服務至元旦凌晨2時　深圳灣口岸通宵服務

特區政府節慶安排跨部門工作小組公布，在除夕夜，羅湖口岸的旅客清關服務延長至翌日凌晨2時，港鐵東鐵線會相應延長服務時間，由金鐘往羅湖方向的尾班車會延後至凌晨12時56分開出；深圳灣口岸的旅客和客車清關服務改為通宵服務、24小時運作。 (資料圖片)

工作小組表示，在元旦日深圳灣口岸實施24小時通關期間，只有持許可證的跨境私家車可行走落馬洲/皇崗口岸；至於持有深圳灣口岸、落馬洲/皇崗、香園圍、文錦渡或沙頭角管制站相關許可證的跨境私家車，可在元旦日凌晨時段使用深圳灣口岸。