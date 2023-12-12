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2023-12-12 12:57:04

除夕倒數2024｜旅發局最大規模除夕煙花匯演　煙花闊度達1300米長約12分鐘

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旅發局將迎最大規模除夕煙花匯演以四季為調　煙花闊度達1300米　長約12分鐘

旅發局將迎最大規模除夕煙花匯演以四季為調　煙花闊度達1300米　長約12分鐘

今個除夕，旅發局為市民和旅客將帶來歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，呈獻史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演，與大家一同迎接2024年。

維多利亞港將化身成廣闊優美的舞台，展示以「新年新傳奇」為題的璀璨除夕煙花音樂匯演。綻放的煙花將橫跨中環至銅鑼灣一帶，整個闊度達1,300米，並長約12分鐘，為歷來最大規模除夕煙花匯演。五艘躉船同時發放的煙花以四季為調，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始。從銀白皚皚的冬季雪花，到豐富多彩的活力盛夏，帶來一場色彩斑斕、極具層次的視覺盛宴。

旅發局將迎最大規模除夕煙花匯演以四季為調　煙花闊度達1300米　長約12分鐘 除夕煙花匯演以四季為調，呈現春天 除夕煙花匯演以四季為調，呈現夏天 除夕煙花匯演以四季為調，呈現秋天 除夕煙花匯演以四季為調，呈現冬天

會展巨型倒數時鐘會顯示 「2024」

當會展外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜，全新創作編排的奏鳴曲將徐徐揚起，為匯演拉開序幕，絢麗的煙花點亮香港標誌性的天際線。奏鳴曲融合了電子音樂、西方古典音樂和中國樂器等豐富元素，完美展現香港中西文化交融的魅力。

除了煙花外，3座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚 11點後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，伴隨市民和旅客許下新一年的願望。

除夕煙花音樂匯演將透過本地免費電視台﹑旅發局網站及社交平台作全程直播。旅發局將同步透過衛星向全球轉播動人的維港景致及精彩匯演內容，讓香港以外的群眾也能一同參與慶祝，感受香港獨一無二的活力。

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