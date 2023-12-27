熱門搜尋:
李善均 黎淑賢去世 除夕倒數2024 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-27 15:59:18

除夕倒數2024｜歷來最大煙花以四季為題　橫跨中環至北角　即睇7個推介觀賞景點

分享：
旅發局將於12月31日除夕夜舉行歷年最大規模煙花匯演。(旅發局提供)

旅發局將於12月31日除夕夜舉行歷年最大規模煙花匯演。(旅發局提供)

除夕將至，旅發局將於12月31日除夕夜舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，並將於維港上演闊度達1,300米，約12分鐘的除夕煙花音樂匯演，以展示「新年新傳奇」。旅發局指，匯演以四季變幻為靈感，並推介7個觀賞景點讓市民在當晚出街欣賞。

除夕倒數2024｜7景點均設音響系統

旅發局推介的7個觀賞地方，除了尖沙咀沿海一帶、中環海濱及灣仔金紫荊廣場等傳統觀賞點外，還有西九文化區海濱長廊、灣仔HarbourChill海濱休閒站，以及北角東岸公園觀賞點等。7個地方均設置音響系統，另外，香港電台第二台亦會同步播放匯演配樂，讓觀眾和旅客就算當晚身處不同位置，都可共享匯演的視聽娛樂。

除夕倒數2024｜旅發局推介當晚的7個觀賞景點。(旅發局提供)

除夕倒數2024｜旅發局推介當晚的7個觀賞景點。(旅發局提供)

除夕倒數2024｜主題包括冬春夏秋及周元復始

旅發局說，匯演以四季變幻為靈感，由北京奧運開幕和閉幕式煙花項目總監劉琳設計，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始。至於匯演的背景奏鳴曲由著名音樂製作人趙增熹全新創作及編曲，融合了電子、 西方古典音樂和中國樂器等元素，包括了序曲、3個樂章及結尾，分別為序曲：節慶冬日；春日樂章：春機盎然；夏日樂章：繽紛盛夏；秋日樂章：金秋賞楓；結尾：譜寫新傳奇等。

為呈現更立體的煙花效果，煙花由5艘躉船及16艘浮船組成的前、後排列發射陣型，多角度發放，高低有序，將橫跨中環至北角一帶，是歷年規模最大。旅發局指，除夕煙花匯演同時在網上直播，包括旅發局網站和社交平台、ViuTV 99 台、ViuTV網站及應用程式，並同步透過衛星向全球轉播維港景致及匯演內容，與身處世界不同角落的觀眾分享新年喜悅

Ad Block
序曲：節慶冬日。(旅發局提供) 春日樂章：春機盎然。(旅發局提供) 夏日樂章：繽紛盛夏。(旅發局提供) 秋日樂章：金秋賞楓。(旅發局提供) 結尾：譜寫新傳奇。(旅發局提供)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受