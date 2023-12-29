熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 木屋燒烤 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 御半山 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 新城勁爆頒獎禮2023
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-29 18:07:00

除夕倒數2024｜港鐵通宵運行晚上8時起加班次　部份巴士小巴將改道 (附封路安排)

分享：
除夕倒數2024｜港鐵通宵運行晚上8時起加班次　部份巴士小巴將改道 (附時間)

除夕倒數2024｜港鐵通宵運行晚上8時起加班次　部份巴士小巴將改道 (附封路安排)

2023年除夕（31日）將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演迎接2024年，警方今日（29日）交代除夕交通安排時指不會刻意估算當晚的人流，但強調今次煙花的規模「歷史性」，鼓勵市民外出參與活動，警方有信心亦有能力做好人流管制。

警方料當晚約42萬人維港兩岸賞煙花

港島總區交通部執行及管制組警司林知行引述十一國慶煙花的數據，指當晚約42萬人在維港兩岸欣賞煙花，西九龍區及港島區分別有達34萬及8萬，故認為除夕人流「大約係咁多」。

根據警方公布的除夕夜港九交通安排，西九龍當日傍晚6時起分階段封路，包括西九文化區及尖沙咀廣東道等一帶。至於港島區，在中區、東區及山頂等將分階段實施封路。其中灣仔金紫荊廣場一帶當晚7時起封路。中環蘭桂坊當日下午2時起至翌日凌晨5時將封閉。市民如要前往山頂，當晚9時半起，除居民及持有許可證人士外，未能進入山頂廣場人士需要折返。

另外，水警表示，當晚11時起實施海上限制區域，並提醒煙花匯演期間，維港正值退潮，加上風向及風力影響，船隻有機會隨浪進入限制區，需要留意並保持安全距離。

除夕倒數2024｜封路安排：

除夕倒數2024｜港鐵將通宵運行

港鐵宣布，節日期間為方便市民出行，將加強列車服務。

(i) 下列港鐵路線將於2023年12月31日晚上8時起加強服務，詳情如下：

  • 港島線每3.6分鐘一班
  • 荃灣線每3.6分鐘一班
  • 觀塘線每3.6分鐘一班
  • 東鐵線（金鐘至上水）每3.8分鐘一班
  • 迪士尼綫每5分鐘一班

(ii) 下列港鐵路線及輕鐵線將於2024年1月1日凌晨提供通宵服務，詳情如下：

  • 港島線：每6-15分鐘一班
  • 荃灣線：每3.6-15分鐘一班
  • 觀塘線：每5-15分鐘一班
  • 將軍澳線：（北角至寶琳）每 8-15分鐘一班
  • 將軍澳線：（調景嶺至康城）每12-15分鐘一班
  • 南港島線：每8-15分鐘一班
  • 東涌線：每8-15分鐘一班
  • 東鐵線：（金鐘至上水） 每6.5-15分鐘一班
  • 屯馬線：每6.5-15 分鐘一班
  • 輕鐵線：505、507、610、614P、615P及751號線通宵服務每20分鐘一班；706號線通宵服務每15分鐘一班
  • 港鐵巴士：506、K51、K54每15-20分鐘一班

除夕倒數2024｜九巴及龍運巴士安排

 

Ad Block

除夕倒數2024｜天星小輪安排

天星小輪指，為配合政府的特別交通及煙花活動安排，來往尖沙咀及中環/灣仔尾班船的最後開出時間如下：

尖沙咀/中環

  • 尖沙咀碼頭最後開出時間為22:30 
  • 中環碼頭最後開出時間為22:30 

尖沙咀/灣仔

  • 尖沙咀碼頭最後開出時間為22:30 
  • 灣仔碼頭最後開出時間為22:30 

天星小輪表示，由於煙花完結後有關當局仍然對維港實施交通限制，所以經慎重考慮之後，當晚煙火活動後不提供延長服務。

除夕倒數2024｜城巴安排

城巴表示，因應聖誔新年各項慶祝活動，城巴將於除夕增設特別通宵路線接載顧客，亦會於密切留意顧客出行模式，按需要加強平安夜和除夕，中環、銅鑼灣和山頂一帶的巴士服務。城巴將預備足夠後備車輛，靈活調配車隊服務市民，詳情如下：

下列城巴路線將於2024年1月1日淩晨提供服務：

  • 967N：（服務時間：0025、0045）
  • 4S*  ： （服務時間： 0030、0050） 
  • 18R*：（服務時間：0020、0030）
  • 38S*：（服務時間：0100 - 0150）

*待運輸署審批

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受