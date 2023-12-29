除夕倒數2024｜港鐵通宵運行晚上8時起加班次　部份巴士小巴將改道 (附封路安排)

2023年除夕（31日）將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演迎接2024年，警方今日（29日）交代除夕交通安排時指不會刻意估算當晚的人流，但強調今次煙花的規模「歷史性」，鼓勵市民外出參與活動，警方有信心亦有能力做好人流管制。

警方料當晚約42萬人維港兩岸賞煙花

港島總區交通部執行及管制組警司林知行引述十一國慶煙花的數據，指當晚約42萬人在維港兩岸欣賞煙花，西九龍區及港島區分別有達34萬及8萬，故認為除夕人流「大約係咁多」。

根據警方公布的除夕夜港九交通安排，西九龍當日傍晚6時起分階段封路，包括西九文化區及尖沙咀廣東道等一帶。至於港島區，在中區、東區及山頂等將分階段實施封路。其中灣仔金紫荊廣場一帶當晚7時起封路。中環蘭桂坊當日下午2時起至翌日凌晨5時將封閉。市民如要前往山頂，當晚9時半起，除居民及持有許可證人士外，未能進入山頂廣場人士需要折返。

另外，水警表示，當晚11時起實施海上限制區域，並提醒煙花匯演期間，維港正值退潮，加上風向及風力影響，船隻有機會隨浪進入限制區，需要留意並保持安全距離。