除夕倒數2024｜港鐵通宵運行晚上8時起加班次　部份巴士小巴將改道 (附封路安排)

2023年除夕（31日）將至，本港將迎來歷年最大規模的「香港跨年倒數」，以史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演迎接2024年，警方今日（29日）交代除夕交通安排時指不會刻意估算當晚的人流，但強調今次煙花的規模「歷史性」，鼓勵市民外出參與活動，警方有信心亦有能力做好人流管制。
警方料當晚約42萬人維港兩岸賞煙花
港島總區交通部執行及管制組警司林知行引述十一國慶煙花的數據，指當晚約42萬人在維港兩岸欣賞煙花，西九龍區及港島區分別有達34萬及8萬，故認為除夕人流「大約係咁多」。
根據警方公布的除夕夜港九交通安排，西九龍當日傍晚6時起分階段封路，包括西九文化區及尖沙咀廣東道等一帶。至於港島區，在中區、東區及山頂等將分階段實施封路。其中灣仔金紫荊廣場一帶當晚7時起封路。中環蘭桂坊當日下午2時起至翌日凌晨5時將封閉。市民如要前往山頂，當晚9時半起，除居民及持有許可證人士外，未能進入山頂廣場人士需要折返。
另外，水警表示，當晚11時起實施海上限制區域，並提醒煙花匯演期間，維港正值退潮，加上風向及風力影響，船隻有機會隨浪進入限制區，需要留意並保持安全距離。
除夕倒數2024｜封路安排：
除夕倒數2024｜港鐵將通宵運行
港鐵宣布，節日期間為方便市民出行，將加強列車服務。
(i) 下列港鐵路線將於2023年12月31日晚上8時起加強服務，詳情如下：
- 港島線：每3.6分鐘一班
- 荃灣線：每3.6分鐘一班
- 觀塘線：每3.6分鐘一班
- 東鐵線（金鐘至上水）：每3.8分鐘一班
- 迪士尼綫：每5分鐘一班
(ii) 下列港鐵路線及輕鐵線將於2024年1月1日凌晨提供通宵服務，詳情如下：
- 港島線：每6-15分鐘一班
- 荃灣線：每3.6-15分鐘一班
- 觀塘線：每5-15分鐘一班
- 將軍澳線：（北角至寶琳）每 8-15分鐘一班
- 將軍澳線：（調景嶺至康城）每12-15分鐘一班
- 南港島線：每8-15分鐘一班
- 東涌線：每8-15分鐘一班
- 東鐵線：（金鐘至上水） 每6.5-15分鐘一班
- 屯馬線：每6.5-15 分鐘一班
- 輕鐵線：505、507、610、614P、615P及751號線通宵服務每20分鐘一班；706號線通宵服務每15分鐘一班
- 港鐵巴士：506、K51、K54每15-20分鐘一班
除夕倒數2024｜九巴及龍運巴士安排
除夕倒數2024｜天星小輪安排
天星小輪指，為配合政府的特別交通及煙花活動安排，來往尖沙咀及中環/灣仔尾班船的最後開出時間如下：
尖沙咀/中環
- 尖沙咀碼頭最後開出時間為22:30
- 中環碼頭最後開出時間為22:30
尖沙咀/灣仔
- 尖沙咀碼頭最後開出時間為22:30
- 灣仔碼頭最後開出時間為22:30
天星小輪表示，由於煙花完結後有關當局仍然對維港實施交通限制，所以經慎重考慮之後，當晚煙火活動後不提供延長服務。
除夕倒數2024｜城巴安排
城巴表示，因應聖誔新年各項慶祝活動，城巴將於除夕增設特別通宵路線接載顧客，亦會於密切留意顧客出行模式，按需要加強平安夜和除夕，中環、銅鑼灣和山頂一帶的巴士服務。城巴將預備足夠後備車輛，靈活調配車隊服務市民，詳情如下：
下列城巴路線將於2024年1月1日淩晨提供服務：
- 967N：（服務時間：0025、0045）
- 4S* ： （服務時間： 0030、0050）
- 18R*：（服務時間：0020、0030）
- 38S*：（服務時間：0100 - 0150）
*待運輸署審批