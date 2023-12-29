除夕倒數2024｜除夕煙花歷來最大規模以四季為題　橫跨中環至北角　即睇7個推介觀賞景點

旅發局推介的7個觀賞地方，除了尖沙咀沿海一帶、中環海濱及灣仔金紫荊廣場等傳統觀賞點外，還有西九文化區海濱長廊、灣仔HarbourChill海濱休閒站，以及北角東岸公園觀賞點等。7個地方均設置音響系統，另外，香港電台第二台亦會同步播放匯演配樂，讓觀眾和旅客就算當晚身處不同位置，都可共享匯演的視聽娛樂。

除夕將至，旅發局將於12月31日除夕夜舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，並將於維港上演闊度達1,300米，約12分鐘的除夕煙花音樂匯演，以展示「新年新傳奇」。旅發局指，匯演以四季變幻為靈感，並推介7個觀賞景點讓市民在當晚出街欣賞。

除夕倒數2024｜主題包括 冬春夏秋及周元復始

旅發局說，匯演以四季變幻為靈感，由北京奧運開幕和閉幕式煙花項目總監劉琳設計，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始。至於匯演的背景奏鳴曲由著名音樂製作人趙增熹全新創作及編曲，融合了電子、 西方古典音樂和中國樂器等元素，包括了序曲、3個樂章及結尾，分別為序曲：節慶冬日；春日樂章：春機盎然；夏日樂章：繽紛盛夏；秋日樂章：金秋賞楓；結尾：譜寫新傳奇等。

為呈現更立體的煙花效果，煙花由5艘躉船及16艘浮船組成的前、後排列發射陣型，多角度發放，高低有序，將橫跨中環至北角一帶，是歷年規模最大。旅發局指，除夕煙花匯演同時在網上直播，包括旅發局網站和社交平台、ViuTV 99 台、ViuTV網站及應用程式，並同步透過衛星向全球轉播維港景致及匯演內容，與身處世界不同角落的觀眾分享新年喜悅。