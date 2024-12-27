除夕倒數2025｜煙花特效模擬圖片曝光　MIRROR及COLLAR將獻唱

即將踏入新一年，旅遊發展局將於12月31日晚上舉辦香港最大型跨年倒數盛事，在維多利亞港的夜空上演以「幸福樂章」為題的煙花匯演，重點呈獻四大煙花特效，與全港市民及各地旅客一同迎接2025 年。煙花特效模擬圖片曝光，旅發局並透露人氣組合MIRROR及COLLAR屆時將獻唱。

設計靈感源自大自然元素

煙花匯演合共5幕、歷時12分鐘，闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶。5幕分別是「火舞生輝」，和特別加插矚目煙花特效的其餘4幕，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。煙花匯演繼續由擔任北京奧運開幕及閉幕式煙火項目主管的劉琳親自參與設計。劉琳從大自然元素啟發出設計靈感，透過演繹金、木、水、火、土，五種大自然元素的不同形態，展現大自然與生活的緊密聯繫，並傳遞對美好生活的祝願。