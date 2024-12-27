除夕倒數2025｜煙花特效模擬圖片曝光　MIRROR及COLLAR將獻唱

即將踏入新一年，旅遊發展局將於12月31日晚上舉辦香港最大型跨年倒數盛事，在維多利亞港的夜空上演以「幸福樂章」為題的煙花匯演，重點呈獻四大煙花特效，與全港市民及各地旅客一同迎接2025 年。煙花特效模擬圖片曝光，旅發局並透露人氣組合MIRROR及COLLAR屆時將獻唱。
設計靈感源自大自然元素
煙花匯演合共5幕、歷時12分鐘，闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶。5幕分別是「火舞生輝」，和特別加插矚目煙花特效的其餘4幕，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。煙花匯演繼續由擔任北京奧運開幕及閉幕式煙火項目主管的劉琳親自參與設計。劉琳從大自然元素啟發出設計靈感，透過演繹金、木、水、火、土，五種大自然元素的不同形態，展現大自然與生活的緊密聯繫，並傳遞對美好生活的祝願。
八大最佳觀賞位置
維港兩岸共有8個最佳觀賞位置，包括西九文化區海濱長廊、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱長廊及北角「東岸公園主題區」。市民及旅客可從不同角度欣賞這場煙花盛宴。各處均設置音響系統，播放背景音樂，提升觀賞體驗。
海外及香港歌手炒熱氣氛
煙花匯演前後，本地歌手組合MIRROR及COLLAR的成員，將聯同在YouTube頻道擁有過千萬訂閱的加拿大人氣二人組合Crash Adams聚首，並於香港文化中心觀景台輪流獻唱，與市民及旅客一同倒數，邁步2025年。
港島地標發放「許願流星」
煙花匯演外，長江集團中心、海港中心及夏愨大廈三座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每 15分鐘發放共四次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎市民及旅客一同許下新年願望；香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。