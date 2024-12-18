除夕多個口岸延長服務 港鐵通宵行駛 李家超：嚴陣以待 確保運作暢順

李家超昨出席行政會議前表示，一簽多行恢復後，相信可吸引更多旅客訪港，料除夕當晚將有很多旅客訪港。他指，除夕當晚多個口岸及交通有特別安排，羅湖口岸會延長服務時間至凌晨2時，深圳灣口岸通宵服務，落馬洲/皇崗口岸亦會24小時服務。此外，當晚港鐵大部分路線會通宵行駛，亦會安排特別巴士路線有更頻密班次，確保上水及新田之間旅客即使在凌晨2時後，仍可乘巴士返回內地。

本港除夕當晚將有大型演花匯演，隨著本月初深圳恢復來港一簽多行，料訪港旅客人數會較去年增加。行政長官李家超表示，不同部門已嚴陣以待，屆時多個口岸將延長服務時間，亦有特別交通安排，確保市面運作暢順。港鐵表示，將於節日期間加強服務，合共增加2,200班列車。

李家超強調，各個部門已嚴陣以待，政府、相關機構及旅遊業界會密切聯繫，做好人流管理、訊息發放以及口岸公共交通的安排，確保各項接待旅客的環節能夠運作暢順。他又指，不同行業均反映，深圳恢復一簽多行後，營業額因而上升10至20%；而業界亦已做好準備，利用今次黃金機會開拓商機及增加旅客體驗，讓旅客會「心思思」再度來港。

保安局長鄧炳強表示，昨日召開跨部門會議，除建議深圳灣口岸旅客清關通宵服務以及羅湖口岸延長至凌晨兩點外，警隊、入境處和海關都會加強人手，局方會適時啟動緊急事故監察及支援中心，密切監察同統籌各口岸的公眾秩序，加強人流管理。