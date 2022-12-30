除夕夜實施人流管制 封路及交通安排一覽。（香港電台fb截圖）

明日是除夕夜，警方預計不少市民會外出慶祝及倒數，今日召開記者會簡報除夕夜特別交通安排。本港多區明日起實施人流管制，港九多處地方需圍封或改道，包括蘭桂坊、灣仔、尖東海旁等，直至明年1月1日。

行經的巴士亦需改道，封路期間，位於尖沙咀東（麼地道）巴士總站、天星碼頭巴士總站及位於灣仔北博覽道東的巴士總站分別會由明日晚上8時、8時半及9時開始暫停使用，直至道路重開恢復行車為止。

港鐵部分綫路通宵服務

港鐵港島綫、荃灣綫、觀塘綫及東鐵綫（金鐘至上水）明日晚上8時起加強服務。港鐵重鐵路綫（機場快線及迪士尼線除外）及輕鐵路綫第505、507、610、614P、615P、706及751號亦會在明日全日24小時服務，而港鐵巴士第506、K51及K54號線則會延長服務時間。

警方呼籲市民乘公共交通工具，又警告若有車輛停泊在受影響路段附近，會即時拖走而不作警告。

中環蘭桂坊：

下午2時至翌日早上5時之封路範圍

雲咸街、威靈頓街、德己立街、蘭桂坊、榮華里、和安里、安蘭街

會視乎人流決定是否實施第2階段封路，包括史丹利街、雲咸街、德己立街、威靈頓街、閣麟街、擺花街、畢打街、砵典乍街

中環碼頭一帶：

晚上9時起之封路範圍

民光街、民輝街、中環碼頭7至9號上落貨區，民耀街、耀星街

下午１時至翌日凌晨1時封閉

山頂覽車里

晚上8時至翌日凌晨1時封路範圍

司徒拔道 （禁止5.5公噸車輛駛入）

山頂廣場停車場以北入口的山頂道、夏力道、盧吉道、柯士甸山道、白加道 （禁止所有車輛駛入，當地居民及持有許可證者除外）

灣仔：金紫荊 洪興道

下午6時至翌日凌晨1時之封路範圍

博覽道東南行避車處

灣仔臨時海濱長廊

晚上9時至翌日凌晨1時之封路範圍

博覽道東與博覽道交界以北

晚上11時半至翌日凌晨1時之封路範圍