除夕夜維港舉行歷年最大型煙花音樂匯演 橫跨西九至北角可欣賞

再過幾日便要送別2023年並迎接新的一年。旅發局於周日(31日)除夕夜舉行「香港跨年倒數」活動，在維港上演闊度達1,300米，約12分鐘的除夕煙花音樂匯演「新年新傳奇」；屆時7個觀賞點會設置音響系統，播放匯演配樂。旅發局指，為呈現更立體的煙花效果，動用了5艘躉船及16艘浮船，煙花將橫跨中環至北角一帶，是歷年規模最大。
煙花匯演由北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以四季變幻為靈感，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始；寓意季節更迭，萬物生生不息。據介紹匯演，春︰以紅、黃、綠為主色帶出春天嫩芽花開；夏︰由七彩煙花組成多個「沙灘球」圖案；秋︰恍如秋天的一片片楓葉的金色煙花；冬︰則有繽紛煙花組成一對對「愛心」、「哈哈笑」圖案。
劉琳指，香港的蓬勃發展表現出無限生命力和創造力，成就一個又一個傳奇。整個設計表現了香港人積極樂觀、自強不息的生活態度。著名音樂製作人趙增熹亦會為匯演創作，融合了電子、 西方古典音樂和中國樂器等元素的背景。
想欣賞歷年規模最大型的除夕煙花音樂匯演？旅發局推介了7個地方，除尖沙咀沿海一帶、中環海濱及灣仔金紫荊廣場等傳統地點外，還有尖沙咀星光大道、西九文化區海濱長廊、灣仔HarbourChill海濱休閒站，以及北角東岸公園觀賞點。7個地方均設置音響系統，香港電台會同步播放匯演配樂，讓觀眾和旅客即使身處不同位置，仍可共享匯演的視聽娛樂。
除夕當日分階段實施特別交通安排
為配合活動舉行，中環、尖沙咀、灣仔多處在大除夕當晚，將分階段實施特別交通及運輸安排。海上方面，維港中部將臨時禁止船隻航行，至於九龍公眾碼頭也會暫停使用。旅發局呼籲公眾密切留意有關政府部門的詳細公布。至於除夕夜不想「同人逼」的市民亦不用擔心，煙花匯演會在旅發局網站和社交平台等直播。