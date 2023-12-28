除夕夜維港舉行歷年最大型煙花音樂匯演 橫跨西九至北角可欣賞

再過幾日便要送別2023年並迎接新的一年。旅發局於周日(31日)除夕夜舉行「香港跨年倒數」活動，在維港上演闊度達1,300米，約12分鐘的除夕煙花音樂匯演「新年新傳奇」；屆時7個觀賞點會設置音響系統，播放匯演配樂。旅發局指，為呈現更立體的煙花效果，動用了5艘躉船及16艘浮船，煙花將橫跨中環至北角一帶，是歷年規模最大。

煙花匯演由北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以四季變幻為靈感，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始；寓意季節更迭，萬物生生不息。據介紹匯演，春︰以紅、黃、綠為主色帶出春天嫩芽花開；夏︰由七彩煙花組成多個「沙灘球」圖案；秋︰恍如秋天的一片片楓葉的金色煙花；冬︰則有繽紛煙花組成一對對「愛心」、「哈哈笑」圖案。