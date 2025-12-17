除夕跨年倒數取消煙花匯演 移師中環遮打道舉行

大埔宏福苑五級大火後，社會上有聲音關注除夕煙花倒數安排。政府今日(17日)宣布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行。負責舉辦活動的旅發展局表示，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。
自大火慘劇發生後，因社會氣氛低沉，亦出於對災民的尊重，多項慶祝活動取消，而外界關注除夕煙花倒數活動會否亦取消。政務司司長陳國基今日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。政府宣布，將會取消除夕跨年倒數活動的煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。
因應除夕跨年倒數活動的舉行，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。
港鐵除夕通宵服務 增加跨境巴士班次
公共運輸安排方面，港鐵會配合羅湖口岸的服務安排，相應地延長東鐵線來往港鐵羅湖站的服務時間，而港鐵大部分鐵路線會於除夕夜通宵服務。另外，港鐵上水站及新田皇巴站之間會設有巴士路線，方便東鐵線旅客在前往羅湖的服務完結後，利用24小時通關的落馬洲和皇崗口岸過境。此外，亦會加強連接各口岸的跨境交通服務，包括增加港珠澳大橋穿梭巴士、落馬洲—皇崗過境穿梭巴士，以及跨境直通巴士的班次。
為照顧往來西貢萬宜水庫東壩的乘客需求，運輸署已與專線小巴營辦商協調，因應乘客量增加第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）的小巴班次，配合警方實施的交通管制措施，靈活加密班次，以疏導候車乘客。
為便利旅客規劃行程，跨部門工作小組會加強資訊發布，包括最新入境旅客數字、各邊境管制站情況、活動資訊、交通安排及最新天氣信息等，方便市民及旅客按最新情況規劃行程。市民及旅客亦可瀏覽保安局推出的一站式過關資訊平台「口岸通」，一次過取得各陸路邊境管制站旅客和私家車過關平均輪候時間，以及金巴和皇巴的平均輪候時間等有用資訊，以便計劃行程及減省等候時間。