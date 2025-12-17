除夕跨年倒數取消煙花匯演 移師中環遮打道舉行

大埔宏福苑五級大火後，社會上有聲音關注除夕煙花倒數安排。政府今日(17日)宣布，今年的除夕跨年倒數活動將會取消煙花匯演，以另一形式進行。負責舉辦活動的旅發展局表示，今年的跨年倒數活動將於中環遮打道行人專用區舉行，代替維港煙花匯演，活動安排及詳情將於稍後公布。

自大火慘劇發生後，因社會氣氛低沉，亦出於對災民的尊重，多項慶祝活動取消，而外界關注除夕煙花倒數活動會否亦取消。政務司司長陳國基今日主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門有關除夕及元旦假期期間接待訪港旅客的預備工作。政府宣布，將會取消除夕跨年倒數活動的煙花匯演，以另一形式進行，與市民和旅客一起迎接新的一年。

因應除夕跨年倒數活動的舉行，特區政府與深圳市政府已商討延長除夕的關口服務時間。內地口岸部門已經按程序要求上報國家口岸部門進行審批，詳情會盡快公布。而港珠澳大橋口岸及落馬洲／皇崗口岸在除夕夜會如常24小時通關。