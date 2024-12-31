除夕跨年倒數 港鐵通宵行駛 羅湖口岸延至凌晨2時 深圳灣口岸通宵

今日是2024年最後一天，本港多區均有倒數慶祝活動，包括由旅發局舉辦的除夕煙花匯演，料吸引大批內地旅客和市民前往觀賞。為疏導人流，避免出現去年有旅客來港參與倒數活動在上水站瞓街的情況，今年部分出入境口岸的服務時間有新安排，屆時羅湖口岸會延長服務時間，深圳灣口岸將通宵服務；多種交通工具亦增加班次和延長服務，東鐵綫往返羅湖站會延長服務。有跨境直通巴營運商預計，內地旅客較去年增最多一成半，會視乎人流加密班次。 除夕當晚，全港多區將有不同倒數活動，與市民旅客齊齊迎新年。當中最矚目的要數由旅發局主辦的大型煙花音樂匯演，以「幸福樂章」為題的匯演將於除夕當晚在維港上空上演，歷時12分鐘。

香港迪士尼樂園亦在「奇妙夢想城堡」前舉行「多媒體煙火匯演」，迪士尼朋友將現身一起迎接2025年。此外，卑路乍灣海濱長廊將化身飄雪世界，場內設市集和雪景打卡位；主辦方亦邀來名人歌手一起倒數。若不欲人多擠逼，到商場倒數活動也是另一選擇。其中沙田新城市廣場和太古城中心冰上皇宮均有除夕倒數派對。 今年除夕關口和公共交通服務將實施特別安排。運輸署表示，羅湖口岸旅客清關服務延至元旦日凌晨2時。交通安排方面，港鐵東鐵綫將會延長服務，往羅湖的尾班車元旦日凌晨零時56分在金鐘開出；往金鐘尾班車就在凌晨2時30分在羅湖開出。

運輸署又指，如果未能趕及往羅湖尾班車，旅客可在東鐵綫上水站轉乘九巴N73號線往新田皇巴站，轉乘皇巴到落馬洲/皇岸口岸過境；另一條加開通宵巴士線N276則行走元朗至新田皇巴站。 深圳灣口岸將會通宵服務，港珠澳大橋口岸、落馬洲/皇崗口岸在除夕夜如常24小時通關。嶼巴NB2號和城巴NB3號兩條特別通宵巴士路線，分別提供往返深圳灣至元朗/天水圍，以及屯門的服務。 九巴逾30路線加強服務 城巴增14「煙花路線」 本地公共交通服務方面，港鐵本地路線和7條輕鐵路線通宵行駛，但東鐵綫往返落馬洲站不會延長服務。九巴方面，逾30條日間和通宵路線會加強或延長服務，方便旅客和市民乘坐巴士離開。