除夕近12萬內地訪港客 按年跌近四成 旅客冀延長關口服務 鄧炳強：會再作檢討

除夕夜維港兩岸上演大型煙花匯演，吸引逾40萬人觀賞。根據入境處數字，除夕當日有15.6萬旅客入境，內地旅客佔近12萬，較2023年除夕少近四成。今年部分口岸實施新安排，包括羅湖口岸延長服務時間，但仍有旅客未能趕及羅湖過關，對於未來可否再延長各個關口開放時間，保安局長鄧炳強表示，局方會再作檢討，不會一成不變。

單計內地訪港旅客，兩年除夕相比，今個除夕少近7.7萬人，大跌近四成。惟2023年除夕適逢「長周未」，因當日正好是星期日，而翌日元旦又是假期；而今個除夕則非假日，故或影響內地訪港旅客人數；亦有業界指隨著「一簽多行」恢復，不少自由行旅客平日已多來港，或避免「看煙花迫人」，加上今年元旦與春節接近亦可能是原因之一。

由旅發局主辦的跨年煙花倒數匯演，除夕當晚在維港上空綻放，合共吸引逾40萬市民和旅客前往觀賞，不少旅客及市民都讚表演精彩，甚至有旅客專誠來港在尖沙咀海旁「霸定靚位」等待倒數一刻，在璀璨煙花下迎接2025年。不過，叫好未必叫座；根據入境處數字，除夕(31日)當日共有156,366人次入境，內地旅客佔約76%，達11.9萬人次，外地旅客則約3.6萬人次；而2023年除夕，共22.7萬旅客訪港，內地旅客佔近19.6萬人次，外地旅客則為3.1萬人次。旅行團方面，根據旅監局數字，除夕及元旦假期約有220個內地入境旅行團訪港，涉及旅客約7,200人次，當中過夜行程佔約72%。

凌晨起約2.5萬內地旅客出境

出入境方面，為方便旅客倒數後即日往返，今年出入境關口實施新安排，包括延長羅湖口岸至凌晨2時，深圳灣口岸通宵開放。政府跨部門小組表示，昨日凌晨零時至清晨6時半，約2.5萬內地訪客人次經各陸路口岸出境，經由深圳灣口岸、落馬洲口岸及羅湖口岸出境的內地旅客分別為6,784人次、8,946人次和7,722人次。保安局長鄧炳強昨凌晨到羅湖口岸視察關口情況。他指，除夕當日整體有約72萬人次的旅客經陸路口岸出入境，較平日周末前的數目略多，旅客和客車均能順利過關，毋須排隊或等候。

雖然羅湖口岸延長開放時間，但仍有旅客未能趕及在羅湖過關，需要在上水站轉乘巴士再轉搭皇巴。對於未來延長羅湖關口以及其他關口開放時間的可行性，鄧炳強指要視乎一籃子考慮因素，包括兩地資源運用和實際旅客的需要，強調不能所有關口24小時開放，但當局會再作檢討，不會一成不變。

入境處長郭俊峯表示，4個口岸都運作暢順，旅客普遍等候數分鐘便能過關。他又指，當局早前預計由12月21日至昨日，有約1,307萬人次出入境，而直至除夕當日，已有約1,146萬人次出入境，符合預期。對於日後是否繼續延長關口運作時間，郭指會檢視需求，如日後有需要會考慮延長。運輸及物流局長陳美寶指除夕夜各口岸的交通情況大致暢順，對於有旅客認為東鐵線或關口服務時間可再延長，她指東鐵線已作配合，巴士公司亦已調配車輛，希望每一次做得更加好。

跨境巴士業界：深圳灣口岸無擠塞

港粵直通巴士協會副理事長張劍平表示， 警方安排乘跨境直巴的乘客在灣仔修頓球場排隊，大約凌晨2時乘客已全部上車。他指，凌晨約1時至2時，開出7至8班直通巴士往深圳灣口岸，每20分鐘一班，每車均坐滿，情況合乎預期。張劍平又提到，內地旅客多數有預購車票，深圳灣口岸凌晨亦沒有出現擠塞。他又認為，東鐵延長服務時間，亦有利疏導過關人流。