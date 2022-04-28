陪伴走出死胡同的社會基建

如市民面對情緒或精神健康上的困擾，可以善用熱線渠道求助，例如由利民會營運的即時通24小時精神健康支援熱線。

當交通越來越擠塞，路路不通時，大家一定會毫不猶地要求投資交通基建。同樣道理，當社會上越來越多人，塞死在心路上，進不能，退也不能，猶如走入死胡同時，社會是不是都應該投資於相關的基建，以助大家都找到出路呢？

精神科專科醫生崔永豪醫生表示，從精神醫學角度去理解，不論是自毁還是毁人，此等極端的行為，都是一個人在心路上走入死胡同時的表現。

一個人最終走上自殺或暴力的心路歷程，可以簡略歸納為以下七步：

個人面對壓力事件（例如與另一個人、團體以至社會之間有矛盾），因而感到困苦。

嘗試不同的理性方法去解決問題，以緩解困苦。如果成功，便不會走上自殺或暴力之路。

若果上述的嘗試多次都失敗（例如與家人朋友傾訴，但對方不經意地令當事人感到被羞辱或不被聆聽），這樣，在當事人眼中，可行的理性選擇就越來越少，內心的困苦因而越來越大。

痛苦的情緒加劇燃燒，理性思考能力不斷萎縮，腦袋跌入思維陷阱，包括妄下結論、未卜先知和鑽牛角尖等，結果錯誤地深深相信痛苦的現狀永不會改善，這即是絕望。

強烈的痛苦情緒（尤其是憤怒、憎恨）滋生不智、純粹由情緒驅動的凶惡念頭，這些念頭包括毁滅自己或者別人，以求了斷痛苦。

但人對死亡有先天的恐懼，對生命總有點惻隱，所以即使心有惡念，但仍會有猶豫，這時候就會再思考其他解決方案。就在這段猶豫時間（可以是極之短暫），預防自殺熱線可以起救急扶危的功用。以電話傾聽開解受苦的人，使其痛苦情緒降溫，重拾理性思維以解決問題，苦痛得以緩解，走出死胡同。這樣，就不會再走到災難性的第七步。

受苦的人不尋求（或根本找不到）適當的幫助，不與任何人交談，或只聽「同溫層」中的附和，當最後一件壓力事件再刺痛已經脆弱不堪的心，最後一根稻草終於壓在駱駝背時，惡念演變成惡行。

崔醫生建議，社會各界須即時投放大量資源在以下兩方面：

加強現有的預防自殺熱線，以更好地把握上述第6步，在最後一刻阻止悲劇發生；

更早介入危機，令人在走到第2步時，已經可以容易得到熱線服務，打開心扉，得到開解開困。

加強上述的社會基建，可以幫助更多人，走出心路死胡同，使悲劇不致發生。