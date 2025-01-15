陪審團一致裁定兩項謀殺罪成 許金山涉殺妻女囚終身

中大醫學院前副教授許金山，2015年涉嫌以注滿一氧化碳的瑜伽球謀殺妻女，並於2018年被裁定2項謀殺罪成；許金山不服定罪，上訴指原審法官總結案情及引導陪審團時犯錯，最終遭駁回定罪上訴，他於2023年上訴至終院，獲裁定上訴得直，案件發還重審。經過41日重審，7人陪審團昨早退庭商議逾3小時後，一致裁定許金山2項謀殺罪成，高等法院法官依例判處被告終身監禁。 被告許金山，案發時50歲，當時為中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控在2015年5月以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻子黃秀芬(47歲)及次女許儷玲(16歲)。

暫委法官祁彥輝引導陪審團時強調，若陪審團在亳無合理疑點下，肯定許金山將瑜伽球放在車上，就要裁定許罪成。4男3女陪審團昨早11時半開始退庭商議，逾3小時後，一致裁定許金山兩項謀殺罪成；許聞判後表現平靜，亦不作求情。法官依例判處終身監禁。 案情指，許金山的妻子黃秀芬，案發當日下午2時，駕駛一輛黃色的Mini Cooper離開西貢寓所，次女許儷玲隨行並坐在副駕駛座。同日稍後時間，在西沙路西澳村路旁，被發現二人在車內沒有反應，送院後證實死亡，死因為一氧化碳中毒。警方經調查後，認為放在Mini Cooper車尾箱的瑜伽球，釋出一氧化碳，令兩人死亡。

控方開案陳詞，指被告曾就2015年進行一項與一氧化碳有關的研究，並指示助手採購一氧化碳。案發前兩日，被告將兩個瑜伽球注入一氧化碳，稱要將瑜伽球交給另一名教授作測試，最後將瑜伽球帶回家。被告被捕後在警誡下曾稱，將瑜伽球帶回家是為「殺老鼠」；亦認為許儷玲得知瑜伽球內有毒氣後有可能拿來自殺。控方質疑許聲說法，指其真正目的是用作殺妻。 許金山自辯時承認與在中大攻讀麻醉及深切治療學博士學位李泳怡2004年相識，其後發生婚外情，許指妻子起初對其婚外情感不高興，但其後接納他出軌，二人相處融洽。對於控方指他怕離婚被「分身家」而動殺機，許則否認。