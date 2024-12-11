陳健波關注學生在校用手機 蔡若蓮：校本決定

立法會議員陳健波在立法會提出書面提問，指本學年起法國多個地區初中學校禁止學生在校內使用手提電話，避免影響學生的身心發展。他向教育局問及會否制定措施，規管學生在校使用手提電話。教育局局長蔡若蓮回覆指，學校可按《學校行政手冊》原則，以校本模式處理。(中新社資料圖片)

立法會議員陳健波在立法會提出書面提問，指本學年起法國多個地區初中學校禁止學生在校內使用手提電話，避免影響學生的身心發展。他向教育局問及會否制定措施，規管學生在校使用手提電話。教育局局長蔡若蓮回覆指，學校可按《學校行政手冊》原則，以校本模式處理。

陳健波問及包括現時全港中小學對學生攜帶手提電話回校的規則及安排；有否協助學校制定「攜帶手提電話守則」，禁止在校內使用手提電話；過去三年因學生攜帶手提電話回校所衍生的各種問題；以及當局會否參考其他地區，制定措施規管學生在學校使用手提電話。