陳勇倡向聯合國申請「世界美食之都」稱號　羅淑佩：參考其他城市經驗再研究

民建聯立法會議員陳勇於今日(15日)大會提出書面質詢，指鑑於香港薈萃中西飲食文化，素有「美食天堂」美譽，詢問政府會否向聯合國教育、科學及文化組織申請授予香港「世界美食之都」的稱號。文化體育及旅遊局長羅淑佩回覆說，留意到現時共有50多個城市獲得該稱號，當中6個為中國城市，包括成都、順德、澳門、揚州、淮安和潮州，當局會參考入選城市的經驗，研究有關工作。

陳勇又關注當局如何宣傳香港的美食，羅淑佩說，局方透過多元化的宣傳方式及渠道，致力向全球推廣香港「美食之都」的地位，旅發局會透過社交媒體及網頁展示香港美食的多樣性和吸引力，亦會與不同國際電視頻道和串流平台合作，製作介紹香港美食的節目。她又說，旅發局支持及推廣多項美食及會展活動，展示香港充滿活力和多樣化的飲食景觀，相信有助於提升香港作為全球美食目的地的聲譽。