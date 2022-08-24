陳南昌校政風波｜校長黃麗婷突被解僱　校董會：造成撕裂、礙開學前籌備

黃竹坑香港青少年培育會陳南昌紀念學校的校政風波持續發酵，法團校董會今日(24日)首度解釋上周突解僱校長黃麗婷的原因，指發現她在處理學校行政事宜上「並不理想和令人失望」，加上近日多次漠視法團校董會指示，令法團校董會與教師團隊的關係嚴重撕裂，導致學校運作停滯不前和影響開學前的籌備工作，「窒礙學校的正常運作。」

法團校董會在透過公關發表的聲明中，指當時距離9月1日開學僅14日，不少家長和學生擔心能否如期開學，故在該校約半數教師透過香港教育工作者工會開記者會的前一日、即上周三(17日)召開緊急會議。法團校董會稱，過半數校董認為黃麗婷執行校長職責令人失望，為盡快讓學校運作及發展「重回正軌」、保障學生福祉，不得不深入了解、調查和採取果斷措施。法團校董會又指，由於已收到有關解僱事宜的律師信，暫不宜回應。

黃錫培署任校長僅行政臨時安排

對於署任校長的黃錫培被質疑只是文憑教師、資歷不足，法團校董會指他已服務該校20多年，形容其「具親和力、能團結團隊」，他持有的本地大學教育榮譽學校資格亦獲通過任命。法團校董會強調，推薦黃錫培署任校長僅屬行政方面臨時安排，故學校已同時刊登招聘廣告，開展校長的公開招聘及遴選工作。

另外，警方日前接報指有學校職員涉嫌未經許可下，取走校內重要文件和資料。法團校董會稱，校方已協助警方調查和提供所需資料，又認為校方有充分理由報案，但對事件深表遺憾。由於警方已立案處理該案件，法團校董會不便進一步評論。