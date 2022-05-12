陳同佳案｜促林鄭卸任前將疑犯送審　潘母：有機會「流芳百世」

台灣潘曉穎命案殺人疑犯陳同佳，至今仍未赴台自首。死者潘曉穎的母親向特首林鄭月娥發表公開信，促對方在離任前盡快將陳同佳送審，為女兒討回公道。

潘母表示，剛過去的周日是母親節，而今年已是第五年「女兒沒為我及家人慶祝母親節」，回想過往心感悲痛。她續說，林鄭月娥離任在即，希望對方可以「做一件好事」，盡快將陳同佳送審，為她的女兒討回公道。潘母又稱，這樣日後在香港人心中還記得林鄭月娥在離任前，有心解決問題，有機會「流芳百世」。

管浩鳴：特首已付很大代價

案發在2018年2月，當年19歲的陳同佳與女友潘曉穎往台灣旅遊期間，他涉殺害潘女，棄屍後逃回香港。警方及後拘捕和控告陳四項「洗黑錢」罪名，涉處理女友財物。他在19年4月被判監29個月，同年10月23日獲釋。他獲釋當日在監獄門外向潘曉穎家人鞠躬致歉，表示會返台灣自首，惟至今未成行。

而一直協助他的立法會議員管浩鳴回應指，明白潘母心情，但現任特首在2019年已為此事付上很大代價，認為現時最好的解決方法，就是台方容許陳同佳赴台自首。但他認為，現屆政府只剩不足2個月任期，可能要下屆政府才有機會處理。

行政長官林鄭月娥早前母親節曾在Facebook發文，祝各位媽媽身體健康、家庭幸福、生活美滿。