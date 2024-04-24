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2024-04-24 16:54:33

陳啟宗：高地價政策不可玩過籠 寄語港人不要住在歷史回憶

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香港發展論壇主辦的「拼經濟，如何拼？」研討會在香港會展中心舉辦，香港發展論壇召集人陳啟宗致辭。（中通社）

香港發展論壇主辦的「拼經濟，如何拼？」研討會在香港會展中心舉辦，香港發展論壇召集人陳啟宗致辭。（中通社）

香港發展論壇召集人、即將卸任恒隆集團董事長的陳啟宗今日在一個論壇上表示，香港經濟在相當程度上過分依賴房地產市場，但高地價政策是一個有限度的「遊戲」，不可以「玩過籠」，特別是當本港樓價升至世界高峰，不能夠永遠持續落去，一旦其他經濟稍有差池，香港將難以維持相對高的房地產價格，1997年後繼續以房地產作為主要經濟支撐，是較危險的事。

香港人「搵快錢」心態要改變

他又寄語港人不要住在歷史的回憶裏，很多歷史的輝煌不一定能持久，不要讓歷史的事情成為今日往前的阻攔，又指1997年前香港人普遍心態是「borrowed time and place」，造成「搵快錢」心態，認為香港已經回歸，一定要改變這心態，否則前途不會燦爛。

近年亂象令香港元氣大傷  必須思考經濟出路

他指香港自回歸後發展成一個政治為主的社會，忽視經濟發展，認為1997年前的經濟興旺情況已不可持續。即使港區國安法落實後，香港回復平靜，但過去幾年的亂象已令本港元氣大傷，再加上疫情和逆全球化等衝擊，認為香港必須思考經濟出路。

預期美國一定會打壓香港

他指中美關係是一個結構性改變，不可能在3至5年間復元，預期美國一定會打壓香港，但他指內地經濟容量大、行業多，今時今日的中國並非沒有還手之力，香港的一國兩制、貨幣和司法制度至今沒有改變，認為香港可以借助內地改革開放優勢，尋找生存之道。惟當內地經濟發展到某個地步，就不一定再需要香港作為一個貿易轉口站，加上科技進步，亦有機會取代香港中介角色。

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