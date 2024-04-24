陳啟宗：高地價政策不可玩過籠 寄語港人不要住在歷史回憶

香港發展論壇召集人、即將卸任恒隆集團董事長的陳啟宗今日在一個論壇上表示，香港經濟在相當程度上過分依賴房地產市場，但高地價政策是一個有限度的「遊戲」，不可以「玩過籠」，特別是當本港樓價升至世界高峰，不能夠永遠持續落去，一旦其他經濟稍有差池，香港將難以維持相對高的房地產價格，1997年後繼續以房地產作為主要經濟支撐，是較危險的事。

香港人「搵快錢」心態要改變

他又寄語港人不要住在歷史的回憶裏，很多歷史的輝煌不一定能持久，不要讓歷史的事情成為今日往前的阻攔，又指1997年前香港人普遍心態是「borrowed time and place」，造成「搵快錢」心態，認為香港已經回歸，一定要改變這心態，否則前途不會燦爛。