陳國基形容意義重大 發改委：前海規劃為香港而設

國務院早前通過《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》等4份有關粵港澳大灣區的發展文件，涵蓋前海合作區戰略定位、城市建設和營商環境等範疇。國家發改委表示，規劃有助推動國家經濟創新和競爭力、進一步加強香港與深圳合作，又指《前海規劃》是為香港而設、「緊緊圍繞服務香港來制定政策。」
根據《前海規劃》文件，目標在2025年吸引合共1.1萬間港資企業進駐前海、有1萬名香港居民於前海就業。國家發改委黨組成員郭蘭峰昨在國新辦記者會上形容，《前海規劃》有兩個特點，包括始終突出深港合作、服務香港，以及堅持聚焦金融等現代服務業發展。他表示，制定規劃前有聽取港府官員、港區人大代表和立法會議員意見，「緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、布局項目」，並將容許港企選擇以香港法律處理紛爭。
港正全力建設北部都會區
赴京出席同一記者會的政務司長陳國基指，香港支持前海在規劃下推出更多「先行先試」政策，如擴大試行香港工程建設管理模式範圍、支持會計師事務所聯合香港會計師展開非審計業務等。他又稱，本港正全力建設北部都會區，配合粵港澳大灣區的規劃，包括發展高端專業服務和物流樞紐，指出樞紐選址的洪水橋與前海合作區只是「一灣之隔」，日後港深西部鐵路落成後更能具備連接優勢。
陳國基認為，《前海規劃》提出開發建設合作區，是支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平，構建對外開放新格局的重要舉措，意義非常重大，又說香港未來將連同前海在金融、物流和專業服務等領域促進高端經濟合作，發展現代服務業，並推動更多前海企業通過香港拓展海外市場。
李家超：將把握新機遇貢獻區域協調發展
除《前海規劃》外，中央今個月亦發布《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》、《關於支持橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入特別措施的意見》和《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》。
特首李家超出席一項活動致辭時亦提到，歡迎中央公布《前海規劃》和《橫琴規劃》，港府會把握前海和橫琴發展新機遇，貢獻區域協調發展，並貢獻國家高質量發展和高水平對外開放。