陳國基形容意義重大 發改委：前海規劃為香港而設

國務院早前通過《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》等4份有關粵港澳大灣區的發展文件，涵蓋前海合作區戰略定位、城市建設和營商環境等範疇。國家發改委表示，規劃有助推動國家經濟創新和競爭力、進一步加強香港與深圳合作，又指《前海規劃》是為香港而設、「緊緊圍繞服務香港來制定政策。」

根據《前海規劃》文件，目標在2025年吸引合共1.1萬間港資企業進駐前海、有1萬名香港居民於前海就業。國家發改委黨組成員郭蘭峰昨在國新辦記者會上形容，《前海規劃》有兩個特點，包括始終突出深港合作、服務香港，以及堅持聚焦金融等現代服務業發展。他表示，制定規劃前有聽取港府官員、港區人大代表和立法會議員意見，「緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、布局項目」，並將容許港企選擇以香港法律處理紛爭。