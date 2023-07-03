陳國基指現屆政府由守變攻 近兩年十數萬人離港 「相信有不少人回流」

現屆政府上場一年，政務司長陳國基在一個電台節目以「忙」來總結上任的第一年，提到由以往「黑暴」、3年疫情等，香港都一直在「守住」國家安全、治安、市民健康、經濟情況等；現時就「由守變攻」，即看看如何爭企業、爭人才、令香港向上，認為現時的「忙」較以往更有建設性。

陳國基被問到過去一年最重要解決甚麼問題時，被指市民最大感受的應是全面通關，旅客數字由去年全年的60萬人次，至放寬防疫措施後今年首5個月已超過1,000萬人次，認為只要放寬防疫香港仍有吸引力。談到近年港人外流，陳國基指，「我們不知道他們有否回流，沒有準確的數字，但我相信有不少人回流。」他又指，各項輸入人才計劃吸引不少人來港，「兩年走咗13、14萬人，但係我哋頭5個月有8萬幾人返翻嚟喎、申請嚟喎，批咗超過一半……有人離開咗，有人會返嚟。」他又認為相較於「搶人才」，第一步先要「搶企業」，「企業嚟得香港多，香港做得好，經濟好，各方面都好，自然吸引啲人嚟，反之你送埋叉燒飯佢都唔嚟喇。」

上周五是《港區國安法》實施3周年，陳國基感謝中央頒布《國安法》，重申《基本法》列明保障新聞自由，傳媒採訪與《國安法》沒有矛盾、批評政府或不同意政策完全沒有問題，只是不會保障有意圖、散播假消息以達到某種政治目的的報道。

談被美國制裁 笑稱太太成得益者

陳國基是其中一名被美國制裁的問責官員，他指制裁對其沒有太大影響，自己亦已經沒有銀行戶口，笑稱名下財產和物業已轉到太太名下，妻子或成了得益者。不過，他指女兒是一名律師，其工作的律師樓擔心她日後同遭制裁，或影響前赴當地工作。