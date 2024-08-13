陳國基稱西方說錯要馬上反駁 青年北上乃「用腳去投票」

港人北上消費趨勢持續，政務司長陳國基稱這反映港人對國家的認同，甚至是年輕人「用腳去投票」，而兩地人民往來亦能互相學習和互補不足，認為不能用不好的眼光去看。他又指，美西方不能再用制度「搞亂」香港後就改為在外抹黑，因此當他們說得不對，港府便要馬上反駁，「錯在甚麼地方，我們一定要說出去。」 正在杭州參與「共創明『Teen』」學習團的陳國基表示，正考慮「高才通」計劃一併納入內地非100強，但部分學科非常著名的大學，形容人才永遠不會嫌多，愈多人才便會愈有利本港發展，當局正研究會新增哪些學科。

另外，陳國基接受中新網專訪表示，本港與內地是一國之內、一河之隔，而內地物價便宜、服務很好，自然吸引很多老百姓往內地消費，形容情況正常、反映他們對國家的認同。 被問到北上消費是否香港值得擔心的問題，陳國基表示不能亦沒有必要用不好的眼光去看，「內地人去香港，香港人來內地，才能互相學習、互補不足」，並相信本港商人看到內地成功後，肯定會改變和適應市場變化。 港國安風險已大大降低 陳國基又稱，現屆政府最有成效的工作是國家安全方面，在完善選舉制度、落實《港區國安法》和《基本法》23條立法後，國安風險已大大降低。他續說，現時很多年輕人北上消費，不論是喜歡去玩或食，都是因為他們覺得內地發展得很好才會去，顯示他們認同國家、是「用腳去投票」，又覺得整個社會對國家的認同感愈來愈大、愈來愈普遍。

就個別西方國家或政客不時會對香港施壓，陳國基稱美西方通過香港打壓國家「大家都很清楚」，在完成很多工作去確保香港安全後，美西方已不能再用制度來「搞亂」香港，故改為從外面抹黑，影響政府民意和老百姓心理。他強調，當西方有說得不對的地方便要馬上反駁，「要把事情的實質情況講清楚，錯在甚麼地方，我們一定要說出去」，又稱這是其工作的「重中之重」。 大熊貓贈港助旅遊業 中央即將贈送兩隻大熊貓予本港，陳國基稱港人非常開心和期待，又稱這充分顯示國家對香港的關愛，這對遊客具有很大吸引力、對本港旅遊業有很大幫助。