陳國基談移民潮：不乏朋友回流 部分港人「身在福中不知福」

政務司司長陳國基接受報章專訪時談及移民潮，強調是否移民和生育是個人決定，《基本法》亦賦予港人「自由出入」權利，他指身邊不乏親友離港後回流，形容有部分港人「身在福中不知福」。

陳國基表示自己認識的人中，有不少移民後重返本港。他認為很多人此前沒有在外國生活過，以為在外國的生活模式與香港一樣，事實並非如此。