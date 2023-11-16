陳國基談移民潮：不乏朋友回流 部分港人「身在福中不知福」

政務司司長陳國基接受報章專訪時談及移民潮，強調是否移民和生育是個人決定，《基本法》亦賦予港人「自由出入」權利，他指身邊不乏親友離港後回流，形容有部分港人「身在福中不知福」。
陳國基表示自己認識的人中，有不少移民後重返本港。他認為很多人此前沒有在外國生活過，以為在外國的生活模式與香港一樣，事實並非如此。
如何留住人才 稱《施政報告》照顧生活各方面
他以疫情舉例，港府為感染的市民免費提供特效藥、接送的士、送上門的「抗疫包」，但在外國有些地區「入醫院都難」。他相信移民港人在外國生活便能體驗到在香港時的好處，因此有人回港，料「移民回流潮」人數不少。
至於如何留住人才，陳國基認為最重要原則是「生活好」，並提及本屆政府「講經濟、講民生」，新一份《施政報告》包羅萬有，照顧到市民生活的各方面，相信能令香港成為一個具有吸引力的城市。他指部分港人「身在福中不知福」，形容每年來港工作甚至定居的外來人才都是在「用腳投票」，港人也需要看清楚「香港好處在哪」
23條與《國安法》互不取代 國安不存在「減辣」
近日有立法會議員關注到《港區國安法》與日後23條本地法例的相容性，23條訂立後能否取代《國安法》，在政治上「減辣」。陳國基指兩者互不取代，表明國安工作不存在「減辣」，「一定要嚴厲執行，一有人違法就一定要追究」。
陳國基強調「一直講國安」原因是政府需要鼓勵、教育大眾何謂正確的國安觀念，他比喻國安教育像「免疫系統」，過去香港因愛國意識太脆弱而「生病」，如今要建立「最強免疫系統」。