陳國基：人口回升吉祥之兆 世界各地人士「用腳」對港投信心一票

政府統計處日前公布香港最新人口數字，人口由去年的735萬上升至今年年中接近750萬。政務司司長陳國基表示，人口的回升反映香港已走出2019年「黑暴」的陰霾，踏入「由治及興」的新階段，加上經濟平穩發展，因此來自世界各地的人紛紛「用腳」投票，對香港投下信心的一票。

「搶人才」反應熱烈 移民港人回流

陳國基在社交媒體撰文表示，香港作為國際城市，人口流動一直很高，各方人才會跟隨機遇而行，選擇前往並留在有發展潛力的地方定居。隨着香港實現「由亂到治」的重大轉折，加上成功擺脫疫情困擾，走上全面復常之路，不少早前移居外地的朋友都選擇回流香港定居，再加上特區政府成功落實一系列「搶人才」新措施，亦吸引不少內地和海外人士來港，為本港人口增長增添新動力。

他表示，短短約七個月，各項新增或經優化的人才入境計劃共收到約120,000宗申請，批出超過75,000宗，其中「高才通計劃」反應尤其熱烈，接獲超過41,000宗申請，批出超過30,000宗，反映香港作為「一國兩制」下的亞洲國際都會魅力依然。陳國基又指，訪港旅客自全面通關後節節上升，由去年全年只有約60萬人次，到今年首七個月已近1,650萬人次，升幅達數十倍，反映內地和海外旅客對香港的信心，屢屢來港親身體驗這個集多元景點、豐富盛事、中西文化、優美自然生態等於一身的優質旅遊目的地。