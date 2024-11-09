陳國基：啟德新建休憩設施考慮加入「兩航起義」設計元素

政務司司長陳國基表示，愛國主義教育是細水長流的工作，政府會繼續與社會各界通力合作，讓市民全方位認識國家歷史和發展成就。他說，明年是抗戰勝利80周年，特區政府會舉辦不同活動，包括展覽及講座等，提升社會的愛國精神。

陳國基早上出席紀念「兩航起義」75周年歷史圖片展致辭時說，中國航空公司和中央航空運輸公司的職工在1949年，在香港成立港九民用航空事業職工總會，也是今天工聯會屬下香港民用航空事業職工總會的前身，隨後兩家航空公司的員工在缺乏導航設備和天氣預報的情況下，把12架飛機從香港啟德機場駕駛前往北京和天津的機場，愛國人士也積極保護其他停泊在啟德機場的飛機，並將飛機拆遷，運回祖國，這些飛機器材以及返回內地的兩航人員成為推動新中國民航事業發展的重要力量。