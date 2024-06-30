陳國基：國安法頒布實施4周年　社會恢復秩序經濟發展重回正軌

政務司司長陳國基表示，今日是《香港國安法》頒布實施4周年。憑藉《香港國安法》發揮「定海神針」的關鍵作用，社會恢復秩序，經濟發展重回正軌，法治精神更加彰顯，實況都是廣大市民親身感受到。

陳國基在社交網頁表示，隨著完成《基本法》第23條立法，今年更是香港特區維護國安的標誌性一年。新制定的《維護國家安全條例》與《香港國安法》並駕齊驅，讓香港進一步築牢維護國安屏障，迎來全力謀發展、拼經濟的大好局面。他又分享三點感受，包括「團結」，認為今日的大好局面有賴國家全力支持，以及全體愛國愛港市民和特區管治隊伍眾志成城。在團結合作下，香港建立全面維護國安的「雙法雙機制」，告別「黑暴」、港版「顏色革命」般的社會動蕩，開啟從由亂到治走向由治及興的新征程。

第二是「責任」，他表示，只要稍有留意時政的人都能察覺到，「軟對抗」、反中亂港等敵對勢力，從未放棄對香港的打壓和干預。不久前「35+顛覆案」裁決，正正反映國安風險真實存在。每個愛國愛港的市民都務須秉持維護國安責任，增強憂患意識，貫徹底線思維，做到並做好居安思危、未雨綢繆。第三是「信心」，大好局面有利香港繼續成為就業創業、投資營商的福地，安全是發展的前提，發展是安全的保障。特區政府當前要務是推動高質量發展，通過發展來提升市民的獲得感、幸福感和安全感。