陳國基：民主黨仍是合法政黨 投年宵被DQ非「趕盡殺絕」

政務司長陳國基接受報章專訪時，回應民主黨有成員以個人名義投得維園年宵攤檔，被食環署取消資格，他指不太贊成坊間形容為「趕盡殺絕」，認為民主黨仍是合法政黨，但具體為何會取消資格，條款上食環署確實有權不作解釋。

民主黨未夠名入閘 「改過」時間因人而異

至於民主黨在區議會選舉未獲足夠提名入閘，陳國基指要令人相信「改過自新」需要聽其言、觀其行，不是一句「我以後唔做喇」就可以，要令提名和審查資格的委員會覺得已誠心誠意改過，而不是假裝就會重新容許參選。陳國基說難以界定觀察需時多久，亦非以政黨為單位，而是個人，觀察期因人而異。