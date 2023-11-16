陳國基：民主黨仍是合法政黨 投年宵被DQ非「趕盡殺絕」

政務司長陳國基接受報章專訪時，回應民主黨有成員以個人名義投得維園年宵攤檔，被食環署取消資格，他指不太贊成坊間形容為「趕盡殺絕」，認為民主黨仍是合法政黨，但具體為何會取消資格，條款上食環署確實有權不作解釋。
民主黨未夠名入閘 「改過」時間因人而異
至於民主黨在區議會選舉未獲足夠提名入閘，陳國基指要令人相信「改過自新」需要聽其言、觀其行，不是一句「我以後唔做喇」就可以，要令提名和審查資格的委員會覺得已誠心誠意改過，而不是假裝就會重新容許參選。陳國基說難以界定觀察需時多久，亦非以政黨為單位，而是個人，觀察期因人而異。
不認同政治生態「裙帶化」說法
對於有意見指有地區社團或政黨背景的「三會」手握區選提名權會衍生「裙帶式政治」，陳國基稱不同意，指三會成員提名時也有責任審視參選人的愛國立場、政績等，不能提名不愛國的參選人，只靠資審會篩選。
不以投票率高低論區選成敗 上屆「叫幾句反中亂港口號就當選」
區選投票率備受關注，陳國基希望多些市民投票，惟指投票率高低取決於許多不同因素，政府會爭取更高投票率，但這跟選舉制度的成效、好壞是兩回事，又指2019年投票率超過71%，但最終只是亂局。陳國基指過往選舉制度下衍生眾多問題，上屆「叫幾句反中亂港口號就能當選」，新制度要去政治化，並理順地區與政府的協作，他認為不應以投票率高低論成敗，又透露正擬定179名委任議員的名單，但不預測在選舉落敗的人士會否「兜底」獲委任。
今屆不再設免費乘車日 市民投票後可再北上
對於兩年前立法會選舉投票日公共交通營辦商推出「免費乘車」，陳國基指今屆區選不會有類似安排，團隊認為選民一般在住所附近投票，根本不用乘車，對投票率沒實質作用。被問及是否因為擔心免費乘車會令更多市民北上出遊，他認為是兩回事，因當日開放投票時間很長，市民投票後再北上亦綽綽有餘。