陳國基：港深創科園第一期規劃初步完成 香港科技園深圳分園本周四會啟用

國務院新聞辦今日(5日)就《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》舉辦記者會，政務司司長陳國基在記者會上感謝中央及深圳市人民政府，對河套深港科技創新合作區發展的大力支持；又指《深圳園區發展規劃》提出的一系列措施，將為港深兩地合作注入新動力。談到有關香港園區的進度，陳國基指首期規劃已初步完成，涵蓋不同產業主題的片區，首三座大樓將於明年年底陸續落成。

首三座大樓明年年底落成 園區設不同產業主題片區

陳國基表示，就香港園區方面，第一期規劃已初步完成，總樓面面積達1,000萬平方呎，將規劃具不同產業主題的片區，包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區、商業和附屬設施等，既可建立多元的創科生態圈，也可打造具活力和綠色生活的新社區。他指，第一期的首三座大樓將按照原定時間表，於明年年底陸續落成，港府會透過招商引資，借助市場力量，在建設層面提速提量，興建高質量的科研和產業設施。

就兩地園區的銜接方面，陳國基指，政府層面在聯合專責小組保持緊密溝通，而香港和深圳園區的公司一直就園區發展、產業鏈安排等密切溝通，相關工作未來會繼續進行。他表示，香港特區會繼續與深圳合作，積極融入國家發展大局，推動河套深港科技創新合作區在「一國兩制』「下「一區兩園」的優勢，包括爭取試行專屬跨境政策，確保人流、物資流、數據流都能夠暢通流動，實現創科深度合作的橋頭堡。