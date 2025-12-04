熱門搜尋:
本地
2025-12-04 09:00:00

陳學鋒專訪｜被指投政黨非投候選人？陳學鋒：市民對民建聯招牌有信心

陳學鋒競逐連任港島西直選議席(鍾式明攝)

民建聯在今次立法會選舉繼續「區區都派人」，當中陳學鋒競逐連任港島西直選議席。他強調並非「贏硬」，指：「一日未開票箱都冇人知」。他認為港島西是今次選舉最激烈的一區，預告會「打告急牌」， 希望選民知悉選情緊張，每張選票都非常重要。 

記者　陳芷晴

來自「大黨」的陳學鋒，被對手楊哲安指：「啲人唔係投你，係投民建聯，『梗有一間喺左近』。陳學鋒接受《am730》專訪時指這番言論「錯唔晒」，他表示：「民建聯喺每個地區都有好多辦事處、好多議員，市民唔認同嘅話冇辦法有咁多議員。希望令市民對民建聯更加有信心，有咩事搞唔掂，你嚟搵我地就搞得掂」。陳學鋒續指：「聽到唔同團隊話民建聯團隊穩勝，我認為係唔道德嘅行為。爭取自己嘅選票嗰陣，唔應該中傷人，或者用假消息影響人哋選情」。

指議員不應只服務人多地方

為把握時間落區，陳學鋒在清晨4時多到長洲接觸選民。被問到清晨時段的受眾是否有限，陳學鋒回應：「作為議員唔係只服務人多嘅地方，如果睇人數，我好多離島辦事處唔使開。市民好早搭船出市區返工，唔透過呢段時間接觸佢哋，就了解唔到佢地嘅需要。」陳學鋒又指作為議員需要全方位掌握市民的需要，並非只是幫助基層，又或者只是幫助中產，強調民建聯是全方位服務的政黨。

在接觸離島居民時，陳學鋒提及很多均認同他的「以灘養灘」概念。他關注香港很多沙灘長期關閉，建議外判部分沙灘的經營權，由承辦商提供水上電單車、「香蕉船」等收費活動；在冬季就可以在沙灘打排球、舉辦營火晚會、音樂會等，從而帶旺附近的小店，促成鄉郊旅遊經濟。

陳學鋒競逐連任港島西直選議席(鍾式明攝)

建議重推公屋租置計劃

人人都希望有個安樂窩，陳學鋒的重點政綱包括重推公屋租置計劃。他建議選取樓齡約20至30年的公共屋邨，例如選區內的香港仔石排灣邨、東涌逸東邨及富東邨。他建議定價約80至100萬元，目的是讓公屋居民能夠向上流動，安居樂業。

港島西直選候選人有自由黨楊哲安、新民黨陳家珮、獨立候選人黃秋萍、民建聯陳學鋒，及工聯會郭偉强。

