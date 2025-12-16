陳宗彝稱盛事活動帶動旅客顯著增長　「粵車南下」可望惠及零售業

旅發局公布，首11個月錄得4,500萬人次訪港旅客，超越去年全年總客量。候任選委界立法會議員陳宗彝今早(16日)在港台節目解釋，由於4月至10月期間美國關稅政策剛實施，許多前往中國經商的旅客轉持觀望態度，延後來港行程。隨著11月中美貿易談判形勢漸趨明朗，雙方關係緩和，積壓的商務需求集中在11月及12月釋放。另一關鍵因素為盛事基金推動的活動成效顯著，尤其是演唱會等項目吸引大量旅客，他旗下酒店11月入住率達94%至95%，12月初更是爆滿。

預計商務旅客有增長空間

陳宗彝分析，目前旅客組合中內地旅客佔約四成，比例持續上升；各口岸通關安排及高鐵服務也帶來更多旅客，高鐵對短途客源尤其重要，佔的比例亦越來越重要。他亦注意到，旗下酒店以往主要接待日本旅客，但因日圓貶值，日本客源大幅減少，韓國旅客則保持穩定。歐美旅客因國際關係等因素，比例較以往下降；近年政府積極開拓中東及「一帶一路」沿線市場，預計未來商務旅客將有增長空間。

進一步豐富香港旅客組合

關於「粵車南下」進入市區的安排，將於10月23日正式實施。陳宗彝表示，其旗下酒店商場已作準備，在200個車位中，首批25個已安裝充電樁，並提供國標與歐標轉接器供旅客使用。停車場收費推出下午3時至晚上12時收費200元、可多次出入的方案，方便旅客遊覽及購物。他又稱讚「粵車南下」的措施是德政，預計香港整個零售業消費會受惠。旅客自駕來港購物意欲較高，而且可探索更多體驗式行程，此類行程多以家庭為單位，將進一步豐富香港的旅客組合。