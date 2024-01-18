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2024-01-18 15:58:49

陳家亮月底冀卸中大醫學院院長　未回應會否競逐中大校長

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陳家亮今日身穿橘色西裝褸，抱着一對醫學院吉祥物熊仔見傳媒。

陳家亮今日身穿橘色西裝褸，抱着一對醫學院吉祥物熊仔見傳媒。

中大醫學院長陳家亮將於月底卸任，他表示之後會繼續在醫學院進行教研和臨床工作，但未有正面回應會否競逐中大校長一職或參與其他公職。作為中大醫學院歷來在任最長的院長，陳家亮形容擔任院長的眼光太狹窄，冀卸任後拓闊醫學以外的眼界，又指最重要是做好本份、裝備好自己。

陳家亮坦言，過去10多年只擔任院長眼光太狹窄。 陳家亮形容自己與將離任的段崇智「亦師亦友」。(資料圖片／蘇文傑攝) 陳家亮直言，局外人隨意評論近年的中大校政風波並不公允。(資料圖片／林靄怡攝) 港人北上消費熱潮帶動北上求醫風氣。(資料圖片) 陳家亮盼卸任後，可繼續發展他對醫療創科的抱負和理想。(資料圖片／蘇文傑攝)

與其搶人才「最可靠是栽培自己人才」

陳家亮2013年暫任中大醫學院長、翌年「坐正」，轉眼間已出任逾10年，任期至本月31日完結，由中大醫學院外科學系教授趙偉仁接任。陳家亮今日(18日)身穿橘色西裝褸，抱着一對醫學院吉祥物熊仔出席傳媒茶聚，表示自己對創科有很大的理想，期望卸任後繼續發展其對醫療創科發展的抱負和理想，協助香港成為醫療創科中心。

不過，本港現正面對醫生人手不足問題，陳家亮認為中大醫學院的學額即使增至每屆400人，中大的軟件和硬件都足以應對，「加位唔係問題」，但要研究到底需要多少名醫科生。他續稱，人人都說要「搶人才」，與其每年四圍外出尋覓人才，認為最可靠便是栽培自己的人才，惟坦言未來最大的挑戰是找到「有心人」共同完成教學理念。

對於港人在通關後恢復北上消費和求醫，陳家亮認為這非壞事，而病人輪候時間長，有人向外求醫、尋求價廉物美服務無可厚非，並認為香港地方細，沒有能力發展醫療旅遊業，只能發展高質素、高端的醫療創科產業，相信這會是香港未來的經濟支柱。

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陳家亮談段崇智：亦師亦友

中大校長段崇智辭任後明年離職，陳家亮形容與對方「亦師亦友」，但未有正面回應會否競逐校長一職或參與其他公職，強調人永遠不會知道下一步是甚麼，最重要是裝備好自己，「與其發夢諗做特首，做好自己本分就有人敲門。」他形容，自己與現屆政府所有局長關係良好，政府亦有不同委員會，「若有用得著我嘅地方，對於我嚟講，係好好嘅學習機會。」作為中大校友，陳家亮認為隨意評價近年的中大校政風波並不公允，而任何機構都會有人事變動，有信心聘任機制可以物色到下任校長，「面對大學呢個階段要面對嘅挑戰。」

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陳家亮又指，過去10多年只擔任院長一職眼光太狹窄、對未來發展「係唔夠嘅」，希望卸任後拓闊醫學以外的眼界，前提是要有健康的身體。他透露，過往院長生涯每日都要靠咖啡支撐十多個小時，未來18個月休假會「日日去做gym」，亦想花時間鑽研歷史及古玩收藏。創新科技署今日公布「產學研1+計劃」督導委員會的委員名單，陳家亮是非官方委員。

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