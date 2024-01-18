陳家亮月底冀卸中大醫學院院長　未回應會否競逐中大校長

中大醫學院長陳家亮將於月底卸任，他表示之後會繼續在醫學院進行教研和臨床工作，但未有正面回應會否競逐中大校長一職或參與其他公職。作為中大醫學院歷來在任最長的院長，陳家亮形容擔任院長的眼光太狹窄，冀卸任後拓闊醫學以外的眼界，又指最重要是做好本份、裝備好自己。

陳家亮2013年暫任中大醫學院長、翌年「坐正」，轉眼間已出任逾10年，任期至本月31日完結，由中大醫學院外科學系教授趙偉仁接任。陳家亮今日(18日)身穿橘色西裝褸，抱着一對醫學院吉祥物熊仔出席傳媒茶聚，表示自己對創科有很大的理想，期望卸任後繼續發展其對醫療創科發展的抱負和理想，協助香港成為醫療創科中心。

不過，本港現正面對醫生人手不足問題，陳家亮認為中大醫學院的學額即使增至每屆400人，中大的軟件和硬件都足以應對，「加位唔係問題」，但要研究到底需要多少名醫科生。他續稱，人人都說要「搶人才」，與其每年四圍外出尋覓人才，認為最可靠便是栽培自己的人才，惟坦言未來最大的挑戰是找到「有心人」共同完成教學理念。

對於港人在通關後恢復北上消費和求醫，陳家亮認為這非壞事，而病人輪候時間長，有人向外求醫、尋求價廉物美服務無可厚非，並認為香港地方細，沒有能力發展醫療旅遊業，只能發展高質素、高端的醫療創科產業，相信這會是香港未來的經濟支柱。